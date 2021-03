„Väter allein zu Haus“ : Vaterschaft am Limit

Die Reihe „Väter allein zu Haus“ erzählt von unterschiedlichen Vätern und ihren Problemen. Das Finale ist in der ARD-Mediathek zu sehen.

„Ich habe mich die letzten sieben Jahre Vollzeit um unsere kleine Tochter gekümmert“, antwortet Andreas im Vorstellungsgespräch auf die Frage, warum er nach dem Abschluss nicht als Ingenieur gearbeitet hat. Der Personalchef verzieht leicht das Gesicht und schaut zu seinem Kollegen herüber. „Wir melden uns“, lautet die Antwort. Wie so oft, wenn man sich nicht wieder melden will.

Die ersten beiden Teile „Gerd“ und „Mark“ wurden bereits im September 2019 ausgestrahlt und nun folgen mit „Timo“ und „Andreas“ die letzten beiden Episoden. Gemessen an der australischen Serie „House Husbands“, die hier als Vorbild diente und das Sujet über 5 Staffeln und 58 Folgen ausleuchtete, nimmt sich das deutsche Format eher bescheiden aus. Aber auch hier versucht man ein möglichst weites Spektrum an modernen Varianten des Elterndaseins abzudecken und so geht es nun in „Andreas“ um Höhen, Tiefen und Hürden eines schwulen Elterndaseins.