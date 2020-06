„The Wild Pear Tree“ : Elegie auf die Türkei der Gegenwart

Große Filmkunst: der Cannes-Sieger „The Wild Pear Tree“ von Nuri Bilge Ceylan. Das meisterhaft inszenierte Drei-Stunden-Werk ist eine Kino-Meditation über einen Jugendlichen in der Türkei.

(dpa) Seit vielen Jahren ist der türkische Autorenfilmer Nuri Bilge Ceylan („Three Monkeys“) Stammgast beim Filmfestival in Cannes. Sein elegisches Liebesdrama „Winterschlaf“ gewann dort 2014 die Goldene Palme. Ceylans neues, dreistündiges Werk „The Wild Pear Tree“ lief vor zwei Jahren ebenfalls im Wettbewerb von Cannes und kommt nun in die deutschen Kinos.

Man muss sich schon mit etwas Geduld einlassen auf die ruhige, fast meditative Erzählweise dieses Films, der aber unter seiner unspektakulären Oberfläche viel über die Stagnation und Hoffnungslosigkeit in der heutigen Türkei verrät. Ceylans Protagonist ist der junge Student Sinan (Dogu Demirkol), der nach seinem Lehramtsstudium mit einem Romanmanuskript in der Tasche in sein Heimatdorf zurückkehrt.

Trotz der oft sehr langen Dialoge in diesem Film sind es eher diese stillen Szenen und Gesten, die beim Publikum im Gedächtnis bleiben. Einmal diskutiert Sinan in einer Buchhandlung mit einem bereits etablierten Schriftsteller. Draußen kommt Regen auf, die Tür öffnet sich, und eine junge Frau betritt den Laden. Die Männer bemerken sie nicht einmal.

Ein bleierne Müdigkeit und Schwere scheint auf allen Figuren in diesem trotz seiner Länge nie langweiligen Film zu liegen. Nuri Bilge Ceylan hat diese große Elegie auf sein Land kunstvoll durchkomponiert, eine Sequenz aus Johann Sebastian Bachs Passacaglia in C-Moll dient ihm als Leitmotiv. Und am Ende ist es ausgerechnet der von allen verachtete, mittlerweile bettelarme Vater von Sinan, der noch so etwas wie Hoffnung verbreitet. Er hat als einziger das Buch seines Sohnes gelesen, und scheint etwas zu besitzen von einer Spiritualität, die in der schroffen Realität schon längst keinen Platz mehr hat.