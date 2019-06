Großes Staraufgebot : Charmante Zombiejagd

Jim Jarmusch versammelt in „The Dead Don’t Die“ seine Lieblingsschauspieler.

Jarmusch lässt sich Zeit, seine Geschichte zu entwickeln. Hier gibt es keine omnipräsenten Fernseh-Sondersendungen oder Eilmeldungen auf dem Handy, die die Menschen in Centerville in Alarmbereitschaft versetzen. Wie schon in Jarmuschs früheren Werken existieren digitale Medien fast nicht, weswegen auch die Welt in „The Dead Don’t Die“ sehr analog wirkt. Erst durch die überregionale Zeitung, die am nächsten Tag geliefert wird, wird der Zusammenhang dieser Katastrophe klar: Durch Fracking an den Polen hat sich die Erdachse verschoben und bringt alles aus dem Gleichgewicht.