Tesla-Filmbiografie : Kino-Meditation über einen Futuristen

In dem ambitionierten Biopic „Tesla“ spielt Ethan Hawke den visionären Physiker (1856–1943). Der Film bricht mit klassischen Strukturen des Genres und lässt Vergangenheit und Zukunft verschmelzen.

1889 zieht der serbische Einwanderer nach Amerika und heuert bei den Edison-Werken an. Aber die Hoffnungen auf eine fruchtbare Zusammenarbeit zerschlagen sich schon bald. Der egozentrische Thomas Edison ist an Teslas Entwicklungen überhaupt nicht interessiert und beutet den Ingenieur nur als billige Arbeitskraft aus. „Nichts wächst im Schatten eines Eichenbaums“, stellt Tesla lakonisch fest und macht sich auf die Suche nach anderen Investoren für seine bahnbrechenden Ideen.

Die Erfindung des Elektromotors ist wegweisend – auch für die Entwicklung einer Wasserturbine, die Tesla zusammen mit dem Unternehmer George Westinghouse (Jim Gaffigan) in den Niagara-Fällen installiert. Aber anders als Westinghouse und Edison, die um die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Strommarkt kämpfen, steht für Tesla nicht die gewinnträchtige Vermarktung seiner Erfindungen im Vordergrund, sondern die Vision einer Zukunft, die er mit seinen Ideen gestalten will. Er ist fest davon überzeugt, dass er mit einer drahtlosen Energieübertragung die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden kann und baut in den Bergen von Colorado eine Forschungsstation auf, in der er die Energie von Gewittern einzufangen versucht.