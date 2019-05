Biopic : So waren „Dick und Doof“ wirklich

So waren „Dick und Doof“ wirklich

Steve Coogan (r.) als Stan Laurel und John C Reilly als Oliver Hardy in „Stan & Ollie“. Foto: dpa. Foto: dpa/Aimee Spinks

Liebevolle Hommage: Der biographische Film „Stan und Ollie“ erzählt Episoden aus dem Leben des legendären Komiker-Duos.

(dpa) Ihre Slapstick-Einlagen in Schwarz-Weiß sind legendär. Mit ulkigen Tanzszenen, tölpelhaften Unternehmungen wie dem Versuch, eine schwere Musikbox eine Treppe hochzutragen, und mit zahlreichen Missgeschicken wurden der Brite Stan Laurel und der US-Amerikaner Oliver Hardy im Kino der 1920er Jahre zum Kultduo. In Deutschland als „Dick und Doof“ bekannt, brachten die beiden Komiker ihr Publikum mit mehr als 100 gemeinsamen Filmen zum Lachen. Doch hinter den Kulissen ging es nicht nur lustig zu.

Der auf wahren Ereignissen basierende, melancholische Film „Stan & Ollie“ mit Steve Coogan („Philomena“) und John C. Reilly („Stiefbrüder“) in den Hauptrollen erzählt die Geschichte der späten Jahre des Komikerduos. Mit einer Bühnentournee durch Großbritannien wollen Stan Laurel (Coogan) und sein Partner, der übergewichtige Oliver Hardy (Reilly), Werbung für sich und für die Finanzierung eines weiteren Films machen, einer „Robin Hood“-Persiflage. Die Tour steht unter einem schlechten Stern.

Im Herbst ihrer Karriere sind Glanz und Glamour für die früheren Hollywood-Stars passé. Sie kommen in einfachen Hotels unter. Die Theater, in denen sie auftreten, sind zweitklassig und nur halbvoll. Die Zeiten der großen Erfolge liegen längst hinter ihnen. Obendrein hat der Lebemann Oliver, genannt „Babe“, mit Herzproblemen zu kämpfen. Die Tournee wird für ihn zur Strapaze. Und doch will das Duo nicht aufgeben.