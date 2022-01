Kinofilm „Spencer“ : Prinzessin Diana gefangen im Gruselschloss

Kristen Stewart ist in der Titelrolle zu erleben. Foto: dpa/Pablo Larrain

Kristen Stewart spielt Diana in der beklemmenden Film-Biografie „Spencer“. Statt historischer Fakten gibt es einen Horrorfilm über das Leben der höheren Stände. Die Produktion ist ungerecht, leicht zu durchschauen und dennoch faszinierend.

Von Philipp Holstein

Das ist ein seltsamer Film. Er schert sich nicht um historische Fakten, er ist ungerecht und verbohrt. Das Publikum wird akustisch und psychologisch durchgerockt, und es weiß von Beginn an, worauf das alles hinausläuft. Dennoch ist das eine faszinierende Produktion. Wer sich darauf einlässt, taucht ein und kehrt erst nach fast zwei Stunden ziemlich gestresst zurück.

Info Deutscher Kinostart am 13. Januar Kinostart „Spencer“ feierte seine Premiere im September 2021 bei den Filmfestspielen in Venedig. Er kommt am Donnerstag, 13. Januar, in die deutschen Kinos. Film Die Produktion dauert 117 Minuten. Neben Kristen Stewart spielen unter anderem Jack Farthing und Sally Hawkins.

„Spencer“ heißt der Film, das ist der Mädchenname von Lady Di, und um sie geht es hier. Sie verbringt drei Weihnachtstage – es könnte das Jahr 1991 sein – in Sandringham House in Norfolk. Nebenan in Park House wurde Diana geboren, dennoch verirrt sie sich auf der Hinfahrt, die sie wider alle Regeln allein im Porsche Cabrio bewältigt. Mit einem Chanel-Täschchen bewaffnet, kehrt sie schließlich in ein Café ein, um nach dem Weg zu fragen: „Ich weiß absolut nicht, wo ich bin.“

Kristen Stewart am Billardtisch. Foto: verleih

So wird der Ton vorgegeben. Die Außenseiterin der ansonsten in strikt bewachter Sicherheitskolonne aus schwarzen Geländewagen anreisenden Royal Family ist von allen guten Geistern verlassen. Der Film, der im Untertitel als Fabel bezeichnet wird, die von einer wahren Tragödie inspiriert wurde, möchte ihre Sicht der Dinge vermitteln. Also schwirrt die Kamera ständig um sie herum, als habe ein Paparazzo sie geführt. Man kommt der Prinzessin so nahe, dass man ihre Traurigkeit riechen kann, die Angst spüren und den Hass schmecken.

Der chilenische Regisseur Pablo Larraín gilt seit seinem Film „Jackie: Die First Lady“ über Jackie Kennedy als Spezialist für essayistische Film-Biografien. In „Spencer“ inszeniert er einen Gruselfilm über das Leben der höheren Stände. Zu Beginn der Feiertage, so will es der Windsor-Brauch seit 1847, wird jeder gewogen. Wer bei der Abreise nicht mindestens drei Pfund mehr auf den Hüften trägt, hat die Zeit nicht genossen. Für jemanden, der mit Bulimie lebt, ein grausamer Einstand. Diana kommt immer zu spät zu den Mahlzeiten. Die anderen sitzen bereits an ausladenden und luxuriös bestückten Tafeln, sie sagen kein Wort, sie killen lieber mit Blicken und Gesten. Die psychologische Kriegsführung kommt ohne Blutvergießen aus und erlaubt die Wahrung der Contenance und die Einhaltung des Protokolls.

Gedreht wurde unter anderem in Schloss Nordkirchen im Münsterland. Foto: verleih

Der Regisseur ergreift Partei für Diana, ohne sie je aus ihrer Opferrolle zu erlösen. Er gibt auch den anderen keine Chance. In der einzigen kurzen Szene, in der Charles und Diana zu zweit miteinander sprechen, sagt der Prinz: „Du musst in der Lage sein, deinen Körper zu Sachen zu zwingen, die du hasst. Zum Wohl des Landes.“ Diana ist eine Gefangene, sogar die Vorhänge ihres Schlafzimmers werden zugenäht.

Es ist eigentlich alles billig und wohlfeil. Der tote Fasan am Anfang. Das ständige Frieren trotz laufender Heizung. Die Geistererscheinung von Anne Boleyn, die von ihrem Ehemann Heinrich VIII. geköpft wurde. Dieses Raunen, die Küchenpsychologie, die überhebliche Einseitigkeit. Und dennoch gelingt es Larraín, das Publikum einzuwickeln. Viel stärker, als das viele andere Diana-Erzählungen vermochten, etwa die mit Naomi Watts aus dem Jahr 2013.

Aus Angst vor Fotografen wurden die Vorhänge an den Fenstern von Dianas Schlafzimmer zugenäht. Foto: verleih

Das liegt zum einen an der grandiosen Musik von Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood. Sie begleitet die Geschichte nicht, sondern stört sie, mischt sie auf, schreit sie mitunter gar nieder. Greenwood lässt Free Jazz anschwellen, Streicher kreischen. Er variiert die Lautstärke und bringt die Innenwelt einer gequälten Seele zum Klingen. Und dann ist da Kristen Stewart in der Titelrolle. Sie mutet an wie eine Wiedergängerin Dianas, bei deren Neuschöpfung etwas schief gegangen ist. Sie bewegt sich wie das Vorbild, aber meistens allzu deutlich. Sie schaut wie sie und bleibt dennoch eine Schauspielerin, die man aus den Klatschblättern kennt. Sie variiert die historische Figur, sie nähert sich an und entfernt sich wieder. Sie kokettiert mit ihrer Durchsichtigkeit, sie spielt ein Gespenst.

Gedreht wurde unter anderem im Barockschloss Nordkirchen im Münsterland, dem „westfälischen Versailles“. Pablo Larraín hat ein Spukschloss daraus gemacht. Es wird zur Kulisse eines klaustrophobischen Kindermärchens. Die Gänge sind leer, Diana rennt ständig. Immerzu klopft jemand an verschlossene Türen, weil irgendwo jemand darauf wartet, andere mit Schweigen zu foltern. Einmal reißt sich Diana wie eine Erstickende die Kette vom Hals, die sie zu Weihnachten bekam. Die dicken Perlen purzeln in die Brennesselsuppe, und Diana isst sie. Oft scheint unklar, was Traum ist und was Wahrheit, wobei der Begriff Wahrheit ausschließlich auf die innere Logik der Film-Erzählung und nicht auf die Wirklichkeit bezogen bleibt.

Am Schluss lässt der Regisseur noch kurz die Sonne rein und lüftet seinen beklemmenden Film durch. Das Dach des Cabrios ist offen, Mike & The Mechanics singen „All I Need Is A Miracle“, und London ist ein Versprechen.