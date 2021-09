„Schachnovelle“ : Als hätte Kafka die Vorlage geliefert

Oliver Masucci als Josef Bartok in der „Schachnovelle“. Foto: dpa/Julia Terjung

Regisseur Philipp Stölzl bringt Stefan Zweigs berühmtesten Text auf die Leinwand. Die Produktion führt die Reihe von Literaturverfilmungen fort, die derzeit ins Kino kommen.

Das Kinoprogramm liest sich derzeit wie der Lehrplan eines Deutsch-Leistungskurses. Überall Klassiker: Dominik Graf bringt eine Adaption von Erich Kästners „Fabian“ (1931) auf die Leinwand, Detlev Buck nimmt sich des „Felix Krull“ (1954) von Thomas Mann an. Und nun folgt Phi­lipp Stölzl mit seiner Sicht auf Stefan Zweigs „Schachnovelle“ (1942). Warum tun die das?

Manchmal, wie im Falle von Grafs „Fabian“, entsteht ein Kunstwerk aus eigenem Recht. Eine Geschichte für die Gegenwart, die so neu und originell erzählt wird, dass sich die Zeiten darin überlagern und durchlässig werden. Graf macht keinen Kostümfilm, er treibt die Frage nach der Aktualität der Vorlage aber auch nicht so weit, dass er sie eins zu eins ins Heute überträgt. Sein „Fabian“ ist ein Beispiel dafür, wie ein Film unabhängig vom Stoff betrachtet werden kann, aus dem er schöpft. Und wie er doch Lust macht auf seine Inspirationsquelle.

Info Philipp Stölzl begann mit Musikvideos Klassiker Die „Schachnovelle“ wurde bereits 1960 von Gerd Oswald verfilmt. Curd Jürgens, Hans-Jörg Felmy und Mario Adorf gehörten damals zum Schauspieler-Ensemble. Regisseur Philipp Stölzl wurde als Regisseur von Videoclips bekannt. Von ihm stammen unter anderem die Clips zu „Du hast“ und „Stripped“ von Rammstein.

Von Detlev Bucks Thomas-Mann-Bebilderung kann man all das nicht unbedingt sagen. Die Produktion ist ein Kostümdrama, das den zugrundeliegenden Text mehr oder weniger abarbeitet und sich dabei die eine oder andere Freiheit nimmt. Während Graf aus dem „Fabian“ etwas Eigenes macht, stellt sich Buck in den Dienst des „Krull“. Obwohl der gar nicht darum gebeten hatte.

Die neue „Schachnovelle“ liegt nun genau zwischen diesen Polen. Es geht darin um Dr. Josef Bartok, der nicht wahrhaben möchte, dass der Anschluss Österreichs kurz bevorsteht. Er schlägt die Möglichkeit zur Flucht aus und wird von der Gestapo in einem Hotel gefangengenommen. Monatelang vegetiert er dort in völliger Isolation und ohne jegliche Ablenkung. Irgendwann gelingt es ihm, ein Buch zu stehlen; statt der erhofften Weltliteratur handelt es sich um ein Schachrepetitorium, das 150 Meisterpartien versammelt. Bartok bastelt Schachfiguren aus Brotresten und spielt die Partien auf den Fliesen seines Bads nach.

Philipp Stölzl, der zuletzt das Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ ins Kino gebracht hat, inszeniert den ersten Teil der Handlung weitgehend konventionell und opulent wie eine vor allem an Ausstattung interessierte Literaturverfilmung. Allmählich bricht er den perlenden und großartig komponierten Text der Vorlage jedoch auf und arbeitet den bitteren Kern heraus. Er benutzt seinen großartigen Hauptdarsteller Oliver Masucci sozusagen als Versuchskaninchen: An ihm protokolliert er die Stationen einer allmählichen Bewusstseinsauflösung. Das Sounddesign bildet den Lärm ab, der inmitten der Stille im Kopf des Gefangenen tobt. Eine Uhr läuft rückwärts, eine Birne flackert immerzu. Die Szenerie wird immer kantiger, kubistischer, die Wände der Räume stürzen aufeinander zu.

Josef Bartok wird irgendwann entlassen, er leidet aber an einer – wie es bei Zweig heißt – „Schachvergiftung“, einer Persönlichkeitsspaltung, die durch das Spielen gegen sich selbst hervorgerufen wurde. Auf einem Passagierschiff kommt es dann zur großen Partie. Der Mann, der Schach nur aus dem Buch kennt, tritt gegen den amtierenden Schachweltmeister an.

Stölzl hat ein gutes Ensemble versammelt. Birgit Minichmayr bringt Wärme in die Szenerie, Albrecht Schuch legt den Gestapo-Mann als kultiviertes Monster an. Am meisten interessiert sich Stölzl aber für die Versehrungen in Bartoks Kopf. Dabei schießt er bisweilen über das Ziel hinaus, er lässt Stefan Zweig wie Franz Kafka aussehen. Stölzl schreibt der Novelle sogar ein neues Ende ein, das alles Vorangegangene traumhaft anmuten lässt und es dadurch infrage stellt.

Und das ist schließlich das Problem, das mancher mit diesem Film haben dürfte: dass er nicht konsequent genug ist, um als Essay über den Verlust der Persönlichkeit durchzugehen. Dass er aber auch nicht bloß Nacherzählung von etwas Bekanntem sein möchte. Und vor allem, dass der den Zweig’schen Sound, seinen Gestus und seine Eleganz übergeht.

Warum also tun die das, warum machen sich Regisseure 2021 so viel Arbeit beim Einrichten von Texten, die teils fast 100 Jahre alt sind? Vielleicht, weil zwischen ihren Zeilen noch immer etwas glüht, weil da etwas Beunruhigendes drin steckt, etwas, das beitragen kann zum Verständnis des Menschen über die Zeiten hinweg. Es zu bergen, freizulegen und für alle wenn nicht sichtbar, dann doch spürbar zu machen, das ist die Kunst.