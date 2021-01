„Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“ : Feiern ist erste Bürgerpflicht

Elio Germano und nd Tom Wlaschiha. Foto: netflix

Der Netflix-Film „Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“ erzählt ein Schelmenstück: Zweu Freunde bauen vor Rimini eine Partyinsel ins Meer. Gute Unterhaltung garantiert.

Von Marion Meyer

Wer sich so etwas ausdenkt?, möchte man frage. Aber der Film behauptet direkt zu Anfang: Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Zwei verrückte Italiener bauen im Meer eine 400 Quadratmeter große Insel. Sie rufen einen unabhängigen Staat aus und bauen mithilfe eines Deutschen eine Partyinsel auf, die im nicht gerade ereignisarmen Jahr 1968 für Schlagzeilen sorgt. Ob sich alles wirklich so zugetragen hat, sei allerdings dahingestellt...

Die äußerst sympathische Komödie von Sydney Sibilia schlägt von Anfang an einen leichten Ton an. Dolce Vita in den 60er Jahren. Der idealistische aber etwas tollpatschige Ingenieur Giorgio Rosa (Elio Germano) wird verschmäht von seiner großen Liebe Gabriella (Matilda de Angelis) und kriegt auch sonst in seinem Leben nichts so richtig hin. Mit seinem Freund Maurizio (Leonardo Lidi), einem reichen, aber übersättigten Reederssohn, entspinnt er die Idee, eine Insel vor der Küste von Rimini zu bauen: Die Insulo de la Rozoj ist geboren.

Genau sechs Seemeilen von der Küste entfernt gehört das Eiland nicht mehr zu Italien, dort dürfen die Freunde machen, was sie wollen: frei sein, einen eigenen Staat ohne Regeln aufbauen, aber mit eigenen Briefmarken und mit einer eigenen Sprache – und natürlich Partys feiern. Das Konzept geht dank des deutschen Deserteurs Rudy (Tom Wlaschiha, bekannt aus „Game of Thrones“) und einer Handvoll anderer freiwillig Gestrandeter auf. Schon bald pilgert halb Europa an diesen Sehnsuchtsort. Woanders demonstrieren die jungen Menschen auf den Straßen, hier wird dagegen wild gefeiert. Interne Streitigkeiten zwischen der „Staatsführung“ und den „Ministern“ bleiben natürlich nicht aus. Denn während Giorgio idealistische Visionen umtreiben, geht es PR- und Party-Mann Rudy vor allem ums Geld.

Der italienischen Regierung billigt das anarchistische Treiben vor der Küste nicht, wittert Glücksspiel und sexuelle Freizügigkeit und holt zum Gegenschlag aus. Die absurden Querelen ziehen immer weitere Kreise, Girgio wendet sich an die Uno und den Europarat und bemüht sich offiziell um Anerkennung. David tritt gegen Goliath an, und es gehört zum Charme solcher Possen, dass die Kleinen dank ihrer Chuzpe den Großen ein bisschen Kontra geben – wenn auch nur für kurze Zeit und das Inselglück ein kurzer Traum bleibt.

In nostalgischem Look und in sonnig-matten Farben zeichnet Regisseur Sibilia in seinem Schelmenstück ein beschwingtes Bild der 60er Jahre und unterlegt es mit reichlich Musik der Zeit. Schnelle Schnitte sorgen für ein flottes Erzähltempo. Mit Ironie hinterfragt die Gesellschaftssatire Klischees und bestätigt augenzwinkernd italienische Vorurteile. Hier geht es um die Aufbruchstimmung der Zeit und um leichte Unterhaltung, da verzeiht man gerne, dass die Figuren vielleicht etwas flach bleiben. „Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“ ist also genau das Richtige für die trüben Tage zu Anfang des Jahres: Man kann sich hinwegträumen auf eine Insel, jenseits von Ort und Zeit.