„Reminiscence“ : Morgen bleibt nur die Erinnerung an heute

„Reminiscence“ bietet eine etwas bemühte Science-Fiction-Geschichte aus einer düsteren Zukunft. Hugh Jackman erweist sich als limitierter Schauspieler. Allein das dystopische Miami mutet gelungen an.

Miami steht das Wasser bis zum Hals. Der Klimawandel hat den Meeresspiegel angehoben, die unteren Stockwerke dauerhaft geflutet und die Straßen in Kanäle verwandelt. Die Reichen sind in die trockeneren Regionen geflüchtet und verbarrikadieren sich hinter dicken Flutmauern. Unten kämpfen die Menschen nicht nur tagtäglich gegen die Wassermassen, sondern auch gegen Kriminalität und soziale Verelendung.

In diesem dystopischen Setting siedelt Lisa Joy ihr Spielfilmdebüt „Reminiscence“ an. In Floridas durchnässter Hauptstadt unterhält der Kriegsveteran Nick (Hugh Jackman) mit seiner früheren Kampfgefährtin Watts (Thandie Newton) eine Gedächtnis-Detektei. Ein Wasserbad, eine Spritze in den Hals und ein Helm aus Elektroden auf den Kopf und schon geht die Reise los in die Vergangenheit. Viele kommen hierher, um in aussichtslosen Zeiten die schönen Momente ihres Lebens noch einmal zu durchleben. Aber auch die Staatsanwaltschaft nutzt die Durchleuchtung der Erinnerung als Verhörtechnik.