„Promising Young Woman“ : Feldzug gegen die Männer

Carey Mulligan spielt in dem hochklassigen Thriller „Promising Young Woman“ eine Frau, die ihre Freundin rächen möchte. Die wurde einst auf einer Party vergewaltigt.Danach nahm sie sich das Leben.

Es ist Freitagnacht in einem Club, der von Geschäftmännern frequentiert wird. Viele sind direkt aus dem Büro zur After-Work-Party gekommen. Die Krawatten werden gelockert, das Jacket über den Stuhl gelegt. Drei von ihnen stehen an der Bar und feiern sich und ihre Geschäftsabschlüsse, bis ihr Blick auf Cassandra (Carey Mulligan) fällt. Die junge Frau sitzt sturzbesoffen mit zerzaustem Haar in der Ecke und kann sich kaum noch aufrecht halten. Die Männer begaffen sie lüstern, bis auf einen, der zu ihr hinüber geht und sich anbietet, die Betrunkene sicher nach Hause zu bringen. Aber im Taxi stellt er dann doch die Frage, ob sie noch auf einen Drink mit zu ihm kommen will. Wenig später hat er die halb bewusstlose Frau auf seinem Bett platziert. Aber als er ihr den Slip auszieht, richtet sich Cassandra plötzlich auf und schaut ihm mit einem vollkommen nüchternen Blick in die Augen. „Hey, was tust du da?,“ fragt sie. Wie es weitergeht, sehen wir nicht. Nach einem Schnitt kommt Cassandra ins Bild, die in der Morgensonne einen Burger verzehrt. Der rote Fleck auf ihrer Bluse könnte Blut sein. Oder ist es doch nur Ketchup?