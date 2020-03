Animationsfilm : Feuerspeiendes Abenteuer

Pixar wagt Neues: In „Onward“ geht es um zwei magische Elfen-Brüder.

(dpa) Der neue Pixar-Film „Onward: Keine halben Sachen“ entführt in eine bunte, magische Welt. Bevölkert wird sie von blauhäutigen Elfen mit großen Ohren, Centaur-Wesen mit Pferdebeinen, Zyklopen, Trollen, Satyrn und Feen. Sie leben in runden Häusern mit riesigen Pilzdächern in der Vorstadt New Mushroomton. Doch von altmodischer Fantasy-Idylle keine Spur.

Verwahrloste Einhörner fressen an diesem schrägen Ort aus Mülltonnen und streiten sich um Abfälle. Kleine Kobolde mit Flügeln haben längst das Fliegen verlernt. Die einst furchterregende Manticore, das sind Fabelwesen aus Löwe, Fledermaus und Skorpion, haben ihre Höhle in ein familienfreundliches Restaurant verwandelt. Es gibt Einkaufs-Malls, Fastfood-Imbisse, Handys und verstopfte Autobahnen. Alle sind gemütlicher geworden, jede Ecke ist rund gebogen, Kanten gibt es nicht mehr. Moderne Technologie hat den alten Zauber verdrängt.

In der legendären Animationsschmiede Pixar stellt man seit jeher clevere Fragen. Was geht wohl im Herzen der „Toy Story“-Spielzeugfiguren vor? Wie sieht es in „Alles steht Kopf“ im Gehirn eines kleinen Mädchens aus? Sind „Die Unglaublichen“-Superhelden am Ende dann doch ganz normale Menschen? In „Onward“ geht es nun um die Suche nach dem Magischen im Leben, nach dem Zauber.