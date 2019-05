Nach wahren Begebenheiten : Ehrenmord in Berlin

Ehrenmord in Berlin

Eindringliches Porträt: Sherry Horman verfilmt den Fall Hatun Sürücü.

Am 7. Februar 2005 wurde Hatun Aynur Sürücüs im Alter von 23 Jahren von ihrem jüngsten Bruder mit drei Schüssen ins Gesicht hingerichtet, weil sie sich weigerte, nach den Regeln zu leben, die die strengen, sunnitischen Traditionen ihrer türkisch-kurdischen Familie für sie vorsahen.

Schon im Alter von 16 Jahren war sie vom Vater in der Heimat zwangsverheiratet worden und schließlich nach einem Jahr hochschwanger und mit blauen Flecken am Körper nach Berlin zurückgekehrt. Der Vater nimmt die Tochter wieder auf, aber dieser Gnadenakt hat einen hohen Preis. Die geschiedene Aynur (Almila Bagriacik) darf nach den religiösen Traditionen das Haus nicht alleine verlassen und muss mit der Ausführungen niederer Arbeiten im Haushalt Buße tun. Als sie es nicht mehr aushält, in der engen Wohnung mit ihrem Baby und den sieben Geschwistern, sucht sie sich mit Hilfe des Jugendamtes eine eigene Bleibe, beginnt eine Lehre als Elektroinstallateurin, tauscht das Kopftuch gegen den Blaumann, lernt neue Freundinnen und andere Männer kennen – bis ihr jüngster Bruder Nuri (Rauand Taleb) sie besucht, um sie zu erschießen.