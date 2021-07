„Nebenan“ von und mit Daniel Brühl : Der Mann, der zu viel wusste

Peter Kurth (l.) und Daniel Brühl in der Eckkneipe „Zur Brust“. Foto: dpa/Reiner Bajo

In „Nebenan“ wird ein Schauspieler auf dem Sprung zur Weltkarriere binnen einer Stunde auf den Boden der Tatsachen geholt. Das Regiedebüt von Daniel Brühl ist ein spannendes Zweipersonen-Stück. Das Drehbuch lieferte Bestseller-Autor Daniel Kehlmann.

Eigentlich wollte er in London nach den Sternen greifen. Doch nun sitzt er am Tresen dieser Eckkneipe in Prenzlauer Berg und blickt auf die Trümmer seiner Existenz. „Warum?“, will er von dem Mann wissen, der ihn zerstört hat. Antwort: „Weil ich dein Lachen nicht ausgehalten habe.“

„Nebenan“ heißt die erste Regie-Arbeit von Daniel Brühl. Der Schauspieler hat sich dafür mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann zusammengetan, der das Drehbuch für dieses Kammerspiel lieferte. Brühl sei die Idee gekommen, als er in Barcelona eine Wohnung kaufte, verriet er neulich in einem Interview mit dem „Spiegel“. Er saß in einem Lokal, wedelte mit seinem neuen Schlüssel, parlierte extralaut auf Katalanisch und fühlte sich trotz Rollkoffer heimisch. Dann bemerkte er, dass ein Bauarbeiter ihn beobachtet hatte, einer, der dort wirklich zu Hause ist. Brühl dachte: Der findet mich furchtbar.

Info Autor mit Hang zu Film und Fernsehen Regisseur „Nebenan“ ist Daniel Brühls erste Regie-Arbeit. Schauspieler Der 43-Jährige tritt in internationalen Produktionen auf. Zuletzt in „Rush“, „Falcon And The Winter Soldier“ und als Baron Zero in dem Marvel-Film „Civil War“. Autor Daniel Kehlmann veröffentlichte 2005 den Weltbestseller „Die Vermessung der Welt“. Netflix adaptiert derzeit seinen aktuellen Roman „Tyll“ als Serie. Außerdem liefert Kehlmann das Drehbuch zu Detlev Bucks „Felix Krull“.

Brühl und Kehlmann sind Freunde, seit sie einander bei den Dreharbeiten zur Adaption des Kehlmann-Romans „Ich und Kaminski“ kennengelernt haben. Und Kehlmann verlegt Brühls Barcelona-Erlebnis nach Berlin und macht daraus ein Zwei-Personen-Stück, das manchmal Richtung Hitchcock blinzelt, sich bisweilen allzu arg dem Klischee ergibt, bestimmt keine Kino-Vision ist, aber in einem amüsanten, spannenden und an der Gegenwart orientierten Film mündet.

Daniel heißt also der Schauspieler, von dem „Nebenan“ erzählt. Brühl spielt ihn gleich selbst, er hat ja auch viel von ihm: Halb-Spanier, seit einigen Jahren in Berlin, meistens gut drauf und ziemlich bekannt. Daniel lebt mit Frau, Kind und Haushälterin in einer Wohnung mit eigenem Fahrstuhl. Es thront auf einen typischen Mehrparteienhaus, und in diesen zum Hof hin stets offenen Räumen macht sich Daniel nun fertig für seinen Ausflug nach London: vorsprechen für die Rolle in einem Superhelden-Film. Große Sache, Karriere-Turbo, letzte Ausfahrt Hollywood.

Ein Fahrer soll ihn nach Tegel bringen, doch weil die Agentur ihn zu früh bestellt hat, will Daniel lieber später ein Taxi nehmen und bis dahin in der Kneipe „Zur Brust“ einen Kaffee trinken. Er ist öfter da, für ihn ist das kultige Berlin-Folklore. Den Namen der Wirtin kennt er jedoch nicht, und die Stammgäste würde er auf der Straße nicht wiedererkennen, weil er immer nur mit einer Person spricht: „Hey, Siri.“ Deshalb reagiert er erstmal mit Argwohn, als Bruno ihn anquatscht. Ein Fan, denkt Daniel, Bruno weiß über jeden seiner Filme Bescheid. Und nicht bloß über die. „Jetzt hab ich Sie schon wieder geduzt, aber das liegt daran, dass ich Sie so gut kenne“, sagt Bruno.

Toll an diesem Film ist, wie Kehlmann die Schraube mit sadistischer Lust immer tiefer dreht. Peter Kurth als Bruno spielt den Stalker mit einer Seelenruhe und Größe, die ihn aus dieser Produktion herausragen lässt. Und Brühl reagiert nur mehr, er tut das zum Glück uneitel und traut sich, unsympathisch und waschlappig zu sein. Ihm bleibt nichts anderes übrig, denn Bruno lässt die Luft aus Daniels aufgeblasenem Ego. Er weiß, dass Daniels Frau ihn mit seinem besten Freund betrügt. Und dass Daniel spezielle Seiten im Internet besucht. Er weiß einfach alles, und er serviert es binnen einer Stunde, wie man Sülze serviert: schmucklos und in Scheiben.

Bruno ist Daniels Nachbar, er lebt im Hinterhaus, nimmt sogar dessen Post an, wenn Daniel nicht da ist. Davon bekommt der Schauspieler aber nichts mit, sein Mitarbeiter holt die Pakete bei Bruno ab, er gab ihm sogar mal einen Wohnungsschlüssel, damit er Daniels Blumen gießen konnte. Außerdem arbeitet Bruno bei der Sperrhotline für Kreditkarten, er schaut immer mal nach, was bei Daniel so abgebucht wird. Und vor allem lebte Brunos Vater einst in Daniels Wohnung: Er wurde rausgekauft, obwohl er nicht raus wollte. 8750 Euro gegen den Traum vom geruhsamen Lebensabend. Gentrifizierung nennt man das.

Kneipen in Filmen haben oft etwas Kulissenhaftes, und so ist es auch hier. „Zur Brust“ sieht allzu sauber aus, Bierlachen wurden weggewischt, der Zigarettenqualm von den Wänden geputzt. Aber sobald man akzeptiert hat, dass das eben nur die Kulisse für ein Schauspiel ist, kann man seinen Spaß haben mit diesem Film. Großartig sind die Köder, die Bruno Daniel hinwirft. Sie bringen den Schauspieler dazu, den Taxifahrer wegzuschicken und doch weiter zuzuhören, nicht die Polizei zu rufen und gegen Ende ein Glas Wasser zu bestellen. „Die Denise mag ich sehr“, sagt Bruno, als Daniel schon mit Mäntelchen und Koffer die Tür nach draußen öffnet. Denise ist natürlich jemand, von deren Existenz Daniels Frau lieber nichts wissen sollte.

Schwächer ist das Drehbuch, wenn es die Hintergründe der Figuren beleuchtet. Bruno hat eine Ost-Biografie, die sich jemand im Westen zusammengereimt hat. Daniel ist ebenfalls ein Stereotyp: schnöselig und arrogant. Die besten Stellen sind hingegen jene, in denen Brunos Sätze im Raum schweben, und der Zuschauer sehen kann, wie das Gift daraus entweicht und Daniel die Sinne vernebelt.