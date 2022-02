„Moonfall“ : Bei Roland Emmerich ist wieder Weltuntergang

Seit „The Day After Tomorrow“ gilt Roland Emmerich als Spezialist für die Apokalypse. Inzwischen wirken seine Katastrophengemälde aber ein wenig altmodisch.

Es gab eine kurze Zeit, in der Roland Emmerich sein Image als „Master of Desaster“ abwerfen wollte. Aber die beiden Herzensprojekte – der Shakespeare-Film „Anonymous“ (2011) und „Stonewall“ (2015) über die schwulen Aufstände 1969 in der New Yorker Christopher Street – wurden zu finanziellen Desastern und holten an den Kinokassen nicht einmal ihre Produktionskosten wieder rein. Danach versuchte Emmerich alles auf Anfang zu stellen, indem er mit „Independence Day: Wiederkehr“ (2016) an einen seiner größten Erfolge anknüpfte. Aber das Sequel lieferte genauso wie das patriotische Weltkriegsdrama „Midway“ (2019) nur bescheidene Gewinne. In seinen besten Zeiten konnte Emmerich das Drehbuch für ein Filmprojekt wie „The Day After Tomorrow“ (2004) meistbietend unter den Hollywood-Studios versteigern und komfortable Budgets aushandeln. Sein neues Werk „Moonfall“ hingegen musste er nun ohne Beteiligung eines Studios unabhängig finanzieren.