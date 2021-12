„Monte Verità“ : Sinnsuche auf dem Berg

Der Spielfilm „Monte Verità“ erzählt vom Aussteiger-Paradies des frühen 20. Jahrhunderts. Der Berg der Wahrheit zog damals Menschen an, die von einer freieren Gesellschaft träumten. Unter ihnen war auch der Schriftsteller Hermann Hesse.

Auf alten Fotos sieht man die Menschen an diesem magischen Ort mit Blick auf den Lago Maggiore tanzen und pflanzen, diskutieren und malen. Und so macht der Schweizer Regisseur Stefan Jäger seine fiktive Hauptfigur Hanna zu einer Fotografin, die eben diese Aufnahmen macht, die das Bild des „Bergs der Wahrheit“ prägten. Ihn interessiert nicht nur das Leben der freigeistigen Kolonie, sondern auch die feministische Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Weg sucht.

Andere wie etwa die Frauenrechtlerin Ida Hofmann (Julia Jentsch) und die Lehrerin Lotte Hattemer (Hannah Herzsprung) sind authentische Figuren, die den Monte Verità aufbauten und zu dem machten, was er war: ein spiritueller Ort, an dem sich Intellektuelle trafen. Auch Hermann Hesse verbrachte 1907 einige Zeit dort, um seine Alkoholsucht zu kurieren. Der Film folgt dem staunenden Blick des Neuankömmlings auf diese Gesellschaft, in der sich jeder und jede frei entfalten kann und die den Hippies der 1960er Jahre als Vorbild galt.

Eigentlich also ein tolles Filmthema, aber eben auch eine Gratwanderung, die schnell in klischeehaften Aussteigerkitsch mündet. Und auch hier wird manches vereinfacht dargestellt: hier die prüde Gesellschaft, der strenge Ehemann, dort die Freigeister, die Liebe und die Natur, die die Menschen heilt.

Vor allem in der ersten Hälfte leidet der etwas langatmige Film unter seiner Erzählhaltung: Er springt hin und her zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Szenen der unglücklichen Ehe und Hannas Ankunft in der Berg-Kommune. Die Ebenen werden dabei ungelenk miteinander verwoben, es knirscht in den Scharnieren. Auf einmal schaltet sich Hannas Stimme aus dem Off ein (eigentlich ein gutes Mittel, um die Geschichte persönlicher zu machen), dann wieder verstummt sie komplett.