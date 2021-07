„Minari“ : Und sie ist doch eine richtige Oma

Eine koreanische Familie versucht, in den USA Fuß zu fassen. Der Blickwinkel, den das hochklassige Drama „Minari“ wählt, ist eine Bereicherung für das Kino.

Das neue Zuhause steht auf Rädern mitten in der Landschaft. Davor erstreckt sich eine fünf Hektar große Wiese. „Das ist nicht das, was du versprochen hast“, sagt Monica (Yeri Han) leise zu ihrem Mann. Aus Kalifornien ist die Familie Anfang der 80er-Jahre ins ländliche Arkansas gezogen, um einen Neuanfang zu wagen. Was seine Frau als Einöde empfindet, ist für Jacob (Steven Yeun) ein Ort der Hoffnung. Er gräbt die Hände in den Boden. Das hier sei die beste Erde in ganz Amerika, behauptet der Vater. Hier werde er Gemüse anbauen – koreanisches Gemüse für die vielen anderen Immigrantinnen, die genau wie sie aus Korea in die USA gekommen sind und die Speisen ihrer Heimat vermissen.