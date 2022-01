Film von Joel Coen : Der „Macbeth“ für die Gegenwart

Joel Coen legt eine fulminate Neu-Verfilmung des klassischen Stoffs vor. Vor allem Denzel Washington und Frances McDormand glänzen in ihren Rollen.

Vor allem wenn ein Regisseur wie Joel Coen sich des 400 Jahre alten Textes annimmt. Zum ersten Mal dreht hier einer der Coen-Brüder, die mit Werken wie „Barton Fink“ (1991), „Fargo“ (1996) oder „No Country for Old Men“ (2007) Kultfilmgeschichte geschrieben haben, einen Film im Alleingang, während sich Bruder Ethan zur Zeit ausschließlich dem Theater widmet.

Irgendwo zwischen kunstvollem Kino und großem Theater bewegt sich auch Joels Herangehensweise an den Stoff, der auf zwei Stunden verdichtet und cinephil aufgeladen wird. In stilvollem, kontrastreichen Schwarz-Weiß fließen die Bilder im fast quadratischen 1,33:3-Format über die Leinwand – ein gezielt anti-monumentales, visuelles Konzept, das sich zur Konzentration auf die Figuren bekennt.

Der Film wurde komplett in einer Studiohalle gedreht, in der die imposanten Kulissen aufgebaut wurden. Meterhohe Mauern mit riesigen Torbögen und Wasserbecken bilden die stilisierte Burg, in deren kalten, luftigen Räumen das tragische Geschehen seinen Lauf nimmt. Die eindringliche Licht-Schatten-Choreografie erinnert an die Filme des deutschen Expressionismus von Fritz Lang und Friedrich Willhelm Murnau.