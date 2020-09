„Jean Seberg – Against All Enemies“ : Die Schmerzensfrau des Kinos

Kristen Stewart in der Rolle der Jean Seberg wirkt gehemmt in all den schönen Dekors. Foto: dpa/-

In „Jean Seberg“ spielt Kristen Stewart die legendäre Hauptdarstellerin aus „Außer Atem“. Das hätte ein großer Film werden können.

Von Philipp Holstein

Es war klar, dass irgendwann ein Spielfilm über das Leben der Schauspielerin Jean Seberg ins Kino kommen würde. Ihre Biografie ist einfach zu interessant, sie vereint Glamour und Drama und hat ebenso viele tragische wie Thriller-Elemente. Vor allem endete sie früh und unter ungeklärten Umständen. Die 40-Jährige wurde 1979 tot in ihrem Auto gefunden. Sie soll acht Promille gehabt und Medikamente eingenommen haben. Aber war es wirklich Suizid?

Die Karriere der Amerikanerin begann 1957, als Star-Regisseur Otto Preminger sie unter 18.000 Bewerberinnen wegen ihres ausdrucksstarken Gesichts und der natürlichen Ausstrahlung auswählte. Die 17-Jährige spielte in seinem Film „Die heilige Johanna“ die Jeanne d’Arc. Legendär ist die Szene auf dem Scheiterhaufen, bei der das Feuer tatsächlich außer Kontrolle geriet und Seberg verletzte, die Angst in ihrem Gesicht also echt ist. Ein Jahr später war sie in Premingers Verfilmung von „Bonjour Tristesse“ zu sehen. 1960 wurde sie dann zum Weltstar, sie übernahm die Rolle der Patricia Franchini in Jean-Luc Godards Kinorevolution „Außer Atem“, die das Publikum lehrte, neu zu sehen. Wie sie als Verkäuferin der „International Herald Tribune“ mit kurz geschnittenem Haar auf den Champs-Élysées steht, ist ein ikonisches Bild des europäischen Films. Und Jean-Paul Belmondo als Kleinganove verdrehte es auch den Kopf.

Info Weltruhm als Bella Swan in „Twilight“ Buch Carlos Fuentes hat über seine frühere Partnerin Jean Seberg einen Roman geschrieben: „Diana oder die einsame Jägerin“. Hauptdarstellerin Die Amerikanerin Kristen Stewart wurde 2011 als Bella Swan in der „Twilight“-Reihe berühmt. Zuletzt war sie in „3 Engel für Charlie“ und „Underwater“ zu sehen.

Der Film „Jean Seberg – Against All Enemies“ setzt acht Jahre nach „Außer Atem“ ein. Seberg lebt im Protestjahr 1968 mit ihrem Ehemann, dem Schriftsteller Romain Gary, und dem gemeinsamen Sohn in Paris. Aber sie ist unruhig, bricht aus, sie nimmt ein Engagement in Los Angeles an – und gerät dort ins Visier des FBI. Sie unterstützt die Black-Panther-Bewegung, und in einer frühen Einstellung sieht man, wie sie sich nach dem Überseeflug auf dem Rollfeld dem Aktivisten Hakim Jamal (Anthony Mackie) anschließt und für die Kameras der Presseleute die Faust hebt. Die Sicherheitsbehörden unter J. Edgar Hoover fürchten, dass die Liaison dieser weltberühmten weißen Frau mit den schwarzen Umstürzlern die amerikanische Jugend auf dumme Gedanken bringen könnte. Deshalb arbeiten sie daran, Sebergs Karriere zu zerstören.

Kristen Stewart spielt die Titelrolle, das ist an sich eine tolle Besetzung. Die 30-Jährige hat sich ja schon lange von ihrer „Twilight“-Zeit emanzipiert, und wie Seberg spielt sie in Frankreich ebenso wie in Hollywood – etwa unter der Regie von Independent-Größen wie Kelly Reichardt und Olivier Assayas. Hier erkennt man indes nur ausnahmsweise, wie stark sie ist, wenn sie die Haltlosigkeit und Verzweiflung vermittelt, die Seberg gefühlt haben muss. Meistens wirkt Stewart eigenartig gehemmt, als fühle sie sich nicht wohl in den allzu neu und steif aussehenden Kostümen und inmitten der dekorativen Interieurs. Überhaupt hat die Inszenierung etwas Kühles und Berechnendes, kaum je entstehen markante Bilder oder emotionale Momente.

„Außer Atem“ machte Jean Seberg (mit Jean Paul Belmondo) 1960 zum Weltstar. Foto: picture alliance / Collection Ch/dpa

Seberg wird bis ins Schlafzimmer überwacht, schließlich zettelt das FBI eine Schmutzkampagne gegen sie an. Als sie schwanger wird, heißt es, das Kind sei von Hakim Jamal. Seberg setzt der Druck zu, sie leidet unter Verfolgungswahn und Panikattacken. Ihr Kind stirbt zwei Tage nach der Geburt. Es wird noch fotografiert. Die Bilder zeigen einen Säugling mit weißer Haut.

Regisseur Benedict Andrews kapriziert sich in seinem Biopic auf wenige Monate im Leben Sebergs. Im Grunde könnte das ein filmischer Essay sein, der den Gründen für den frühen Tod der Schauspielerin nachspürt. Der sie zu ihrem Recht kommen lässt und den Fall aus unserer Zeit heraus beleuchtet. Andrews installiert einen FBI-Mann (Jack O’Connell), der das Unmoralische in seiner Überwachungsarbeit erkennt und sich Seberg offenbart. Aber auch diese Figur wirkt wie ein Schemen, wie ein rein strategischer Zug. Der Agent hat eine Frau, die eifersüchtig ist auf den Filmstar, den ihr Mann beschattet, aber dieser Nebenstrang der Erzählung bleibt blass und läuft ebenso ins Leere wie der Konflikt des guten Agenten mit seinem aggressiven Kollegen. Man fragt sich, was genau hier eigentlich erzählt werden soll. Und um was es den Filmemachern ging.

Der Zuschauer bedauert immer stärker, dass das nicht der Film ist, der es hätte sein können, wenn man Kristen Stewart stärker hätte eintauchen lassen in die Psyche der Figur. Wenn man das Drehbuch von dem Ballast unnötiger Seitengeschichten befreit hätte. Und wenn man die Wut der Protestbewegungen ernst genommen und nicht bloß als Zeitkolorit ausgenutzt hätte. Man wünschte sich eine radikalere Form für diesen Versuch über weiblichen Widerstand. Stattdessen werden plakative Unglückshymnen von Scott Walker und Nina Simone zugespielt.

Man sieht Seberg beim Fallen zu, sie verliert die Orientierung. Als die Kamera sich aus der Biografie ihrer haltlosen Hauptfigur entfernt, legen sich die Daten aus Sebergs letzten Jahren auf die Leinwand. Sebergs Ehemann behauptete stets, seine Frau sei vom Geheimdienst ermordet worden. Benedict Andrews nimmt nicht direkt Stellung, zieht aber eine Linie von den Ermittlungen zum Tod des Stars. Zuletzt gesehen wurde sie zehn Tage vor ihrem Tod, als sie die Premiere des Films „Die Liebe meiner Frau“ besuchte. Romain Gary hatte die Romanvorlage geschrieben, und Seberg glaubte, er habe ihre Beziehung ohne ihr Wissen darin verarbeitet. Romy Schneider spielte die Hauptrolle.

Wie kann jemand so viel Alkohol trinken, dass er acht Promille hat? Wird man nicht vorher bewusstlos? Zumal wenn man dabei noch Medikamente einnimmt? Warum war das Auto, in dem Seberg gefunden wurde, als einziges nicht mit Blättern von den Bäumen am Straßenrand bedeckt? Verschwörungstheorien ranken sich um diesen Tod, sie wurden in mehreren Dokumentarfilmen aufgefaltet. Auch Carlos Fuentes, der eine kurze Affäre mit Seberg hatte, schrieb ein Buch über seine frühere Geliebte. Viele Fragen, keine Antworten.

Man bleibt beklommen zurück nach diesem Film. Und enttäuscht.