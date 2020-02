Nach einer wahren Begebenheit : Krimi über die Dreyfus-Affäre

„Intrige“ von Roman Polanski ist ein packendes historisches Drama.

(dpa) „J‘accuse“, ich klage an – so heißt der neue Film von Roman Polanski im Original. Obwohl der Oscarpreisträger darin von einem politischen Skandal erzählt, der das Land vor mehr als 100 Jahren erschütterte, könnte der Titel auch als persönliche Abrechnung des Regisseurs verstanden werden. Immerhin holten Polanski im Zuge der #MeToo-Bewegung seine eigene Vergangenheit und ein Missbrauchsfall aus dem Jahr 1977 wieder ein. In seinem aktuellen Werk – in der deutschen Version heißt es „Intrige“ – thematisiert der 86-Jährige nun eine verlogene Gesellschaft, der die Wahrheit nicht so wichtig ist wie Vorverurteilungen und der Erhalt von Macht.