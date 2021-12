Dokumentarfilm „In den Uffizien“ : Große Kunst auf der Kinoleinwand

Die "Galleria degli Uffizi" ist im 21. Jahrhundert angekommen. Besucher nehmen die Kunst vor allem über ihre Smartphones wahr. Foto: verleih/Thomas Rieselsheimer

Jedes Jahr ziehen die Uffizien in Florenz 2,5 Millionen Besucher in ihren Bann. In der Renaissance von den Medici erbaut, ist die weltberühmte Galerie inzwischen auch im Social-Media geprägten 21. Jahrhundert angekommen, wie der Dokumentarfilm „In den Uffizien“ eindrucksvoll zeigt.

Von Claudia Hötzendorfer

Die Medici legten 1560 den Grundstein für einen Tempel der Kunst. 50 Säle umfasst die Florentiner „Galleria degli Uffizi“. In den heiligen Hallen versammelt sich das WhoisWho der großen Kunst, von Botticelli und Da Vinci über Raphael und Michelangelo bis Caravaggio und Tizian.

Doch vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Besucher allein vom Anblick der Gemälde, Skulpturen, Gobelins oder historischen Karten haben beeindrucken lassen. Moderne Museumsgänger nehmen die jahrhundertealte Kunst vor allem durch die Kameralinsen ihrer Smartphones wahr. Was sie dabei verpassen, zeigen Corinna Belz („Gerhard Richter Painting“) und Enrique Sánchez Lansch („Rhythm is It!)“ in ihrem Filmessay „In den Uffizien“ mit beeindruckenden Bildern.

Das Kinopublikum erlebt die Meisterwerke auf der großen Kinoleinwand und entdeckt dabei selbst unscheinbarste Details.

Die Regisseure haben den aus Deutschland kommenden Direktor Eike Schmidt über Monate hinweg begleitet. Seit er 2015 die Leitung der berühmten Kunstsammlung übernommen hat, weht ein frischer Wind durch das ehrwürdige Gemäuer, denn Schmidt will die Uffizien ins 21. Jahrhundert führen. So erlaubt er Smartphones und ließ als eine seiner ersten Amtshandlungen eine Webseite für das Museum erstellen.

Die Anziehungskraft der Uffizien ist nach wie vor ungebrochen. Über 2,5 Millionen Menschen wollen jedes Jahr die Meisterwerke sehen. Belz und Sánchez-Lansch schauen hinter die Kulissen des Betriebs. Begleiten die Konzeption einer neuen zeitgenössischen Ausstellung mit Werken des Briten Antony Gormley oder Umbau- und Restaurationsarbeiten. Außerdem zeigen sie auf, wie wichtig der Umgang mit internationalen Financiers für den Erhalt der Uffizien ist.

Insbesondere die Dokumentation der Zusammenarbeit mit Gormley zeigt, wie sensibel das Museum mit Befindlichkeiten umgeht und wie konfliktreich Lösungen ausgehandelt werden. Künstler und Leitung kämpfen dabei um jeden Zentimeter und die Ausrichtung der Skulpturen. Das wirkt ernst, geschieht aber immer mit Respekt und einer Prise Humor.