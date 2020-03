Musical auf DVD : Ein Film wie eine Jukebox

„Ich war noch niemals in New York“ ist eine Hommage an Udo Jürgens.

„Ich war noch niemals in New York“ ist ein Jukebox-Musical, das heißt, die Handlung bildet nur einen dünnen Vorwand für das beherzte Trällern beliebter Songs. Hier ist es ein altes Mütterchen (Katharina Thalbach), das nach einem Sturz ihr Gedächtnis verliert und sich nur noch, Udo Jürgens sei dank, daran erinnern kann, noch niemals in New York gewesen zu sein. Also ab auf den nächsten Dampfer in die Neue Welt. Allerdings nicht alleine, denn es folgt ihr Tochter Lisa (gespielt von Heike Makatsch) – eine gestresste TV-Moderatorin, die das Schiff mit ihrem treuen Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) entert. Und schon befindet man sich in einem Traumschiff-Szenario, in dem auf hoher See die Gefühle verschiedener Liebeskonstellationen in Wallung geraten.