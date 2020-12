„I’m Your Woman“ : Gangsterbraut aus der Flucht

Gangsterfilm aus anderer Sicht: Julia Harts sehenswerte Produktion „I’m Your Woman“ bei Amazon Prime erzählt von der Frau eines Verbrechers.

In diesen lakonischen Sätzen fasst Jean zu Beginn des Films ihre Existenz in der vorstädtischen Spießeridylle der 70er Jahre zusammen. Aber dann kommt Eddie nach Hause und statt einem neuen Kleid hat er ihr ein Kind mitgebracht. „Das ist jetzt deins“, sagt er und dass alles in Ordnung sei. Zögernd nimmt Jean das Baby und drückt es an sich.

Keine zwei Filmminuten später ist nichts mehr in Ordnung. Ein Komplize Eddies stürmt ins Haus und weist Jean an, ihre Sachen zu packen. Mit dem Kind auf dem Arm und einer Tasche voller Geldbündel steigt sie zu Cal (Arinzé Kene) in den Wagen, der sie in Sicherheit bringen soll. Jean wusste, dass ihr Mann sein Geld auf nicht ganz legale Weise verdient, aber mehr auch nicht. Und mehr wird sie auch lange Zeit nicht erfahren. Die Gangstergattin wird in ein „Safe House“ verfrachtet, soll mit niemandem reden und ist plötzlich vollkommen auf sich allein gestellt. Für den Notfall bekommt sie eine Telefonnummer. Dann taucht Cal auf und erledigt die Verfolger, die sie aufgespürt haben. Der afroamerikanische Beschützer redet nur in kurzen Hauptsätzen und gibt kaum Informationen preis. Schließlich bringt er sie in eine Hütte allein im Wald, wo nach wenigen Wochen Cals Ehefrau Teri (Marsha Stephanie Blake) vorfährt, die sich samt Sohn und Vater ebenfalls in Sicherheit bringen musste. Als Cal nicht wie verabredet nachkommt, fahren die beiden Frauen in die Stadt, um die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen.