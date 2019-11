Film-Hit aus Amerika :  Jennifer Lopez feiert Hollywood-Comeback

Sie nehmen ihr Schicksal in einer männerdominierten Welt selbst in die Hand (v.l.): Lili Reinhart als Annabelle, Jennifer Lopez als Ramona, Keke Palmer als Mercedes und Constance Wu als Destiny in „Hustlers“. Foto: dpa/Barbara Nitke

Robin Hood im Stripclub: Der Film „Hustlers“ könnte der Sängerin eine Oscarnominierung eintragen.

Im Jahr 2007 ist Ramona der Star in einem New Yorker Stripclub. Wenn sie die Bühne betritt und an der Stange zu tanzen beginnt, als hätten die Gesetze der Schwerkraft keine Gültigkeit, regnen die Dollarscheine auf sie herab. Die meisten Männer, die unten Schnappatmung bekommen und mit Geld um sich werfen, arbeiten an der Wall Street, wo 2007 noch Goldgräberstimmung herrscht. Im VIP-Room räkeln sich die Frauen auf den Schößen der Banker. Der Champagner fließt. Gezahlt wird mit großen Scheinen und goldenen Kreditkarten.

Schauspielkarriere Bevor Jennifer Lopez 1995 ihren ersten Plattenvertrag bekam, hatte sie kleinere Rollen in Filmen und Serien. In den späten 1990er Jahren folgten Titelrollen wie „Out of sight“ neben George Clooney.

Für Jennifer Lopez, die ihr Glück in Hollywood nie so richtig finden konnte und im Musikgeschäft zum Star aufstieg, ist „Hustlers“ ein machtvolles Comeback. Seit ihrem Auftritt in Soderberghs „Out of Sight“ (1998) hat man sie nicht mehr so gut erlebt. Unübersehbar packt sie in die Rolle der ebenso kaltblütigen wie großherzigen Stripperin einiges an gelebtem Leben als stigmatisiertes Sex-Idol hinein. Eine Oscar-Nominierung müsste ihr sicher sein.