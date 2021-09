„Helden der Wahrscheinlichkeit“ : Algorithmus gegen die Tragik des Lebens

Schwarzer Humor aus Dänemark: „Helden der Wahrscheinlichkeit“ beginnen drei Nerds ihren ganz speziellen Feldzug gegen das Verbrechen.

Nicht die wahrscheinlichen Begebenheiten, sondern die unberechenbaren Zufälle bestimmen die Dramatik – im Leben und erst recht im Kino. Zu Beginn von Anders Thomas Jensens „Helden der Wahrscheinlichkeit“ bestellt ein alter Mann in Litauen für seine Enkeltochter ein rotes Fahrrad, das von einer organisierten Diebesbande in Dänemark gestohlen wird. Das Zweirad gehört Mathilde (Andrea Heick Gadeberg), die damit zur Schule fahren wollte. Ihre Mutter möchte sie mit dem Auto bringen, das jedoch nicht anspringt, weshalb beide beschließen, sich zusammen einen schönen Tag in der Stadt zu machen. Auf dem Weg dorthin bietet ein Mann der Mutter in der S-Bahn seinen Sitz an. Als der Zug kurz danach in voller Fahrt entgleist, verliert die Mutter genau auf diesem Platz ihr Leben, während Mathilde mit Verletzungen davonkommt, genauso wie Otto (Nikolaj Lie Kaas), der höfliche Mitreisende.