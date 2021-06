„Der Mauretanier“ : Jodie Foster kämpft für Gerechtigkeit

Nach realer Vorlage inszeniertes Gerichtsdrama aus Guantanamo: Der Kinofilm „Der Mauretanier“ erzählt von einem Verfahren, das ohne stichhaltige Beweise geführt wird.

Wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird Slahi (Tahar Rahim) bei einer Familienfeier in Mauretanien von der örtlichen Polizei zu einem Verhör abgeholt. Für den jungen Mann, der in Deutschland Elektrotechnik studiert hat, beginnt eine Odyssee, die von Verhörzentren in Nordafrika über Afghanistan bis nach Guantanamo führt. Für die Verhörspezialisten von Militär und Geheimdienst ist die Sache klar: Slahi gehört zur Al Qaida und hat die Täter rekrutiert, die die Flugzeuge ins World Trade Center gelenkt haben. Stichhaltige Beweise gibt es hierfür nicht, aber das spielt keine Rolle in Guantanamo, das als militärischer Stützpunkt auf Kuba außerhalb der US-Rechtssprechung liegt.