„Fast & Furious 9“ : Vroooom!

Die PS-Saga geht weiter: Im neunten Teil der schwer erfolgreichen Auto-Action fliegt ein Pontiac mit Raketenantrieb in den Orbit. Ansonsten ist alles wie immer: laut und schnell.

Mittlerweile sind Dominic Toretto (Diesel) und seine fahrtüchtige „Familie“ aus dem Schatten illegaler Autorennen herausgetreten. Banden-Unstimmigkeiten, die auf der Raserstrecke ausgetragen werden, reichten irgendwann als Turbo für den Plot nicht mehr aus. Die versierten Bleifüßer sind zum Spezialkommando auf die Seite der Guten gewechselt und nehmen geheimdienstliche Aufträge von Mr. Nobody (Kurt Russell) entgegen. Dennoch herrscht in „Fast & Furious“ immer eine gewisse Regellosigkeit, wenn es um die Gesetze der Schwerkraft, der Logik oder des nachvollziehbaren Erzählens geht.

Das ist in „Fast & Furious 9“ (kurz: F9) nicht anders. Im Gegenteil: Regisseur Justin Lin, der in der lukrativen Kinoserie schon zum fünften Mal hinter der Kamera steht, legt diesbezüglich gerne noch ein Schippe drauf. Flog Dominics Sportwagen in Folge 7 (2015) spektakulär von einem Hochhaus zum nächsten, wird nun ein frisierter Pontiac Fiero mit Raketenantrieb zu den Satelliten in den Orbit geschickt. Autos und Männer können eben alles in diesem Franchise.