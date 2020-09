Biopic : Menschenschinder und Genie

Oskar Roehler setzt Rainer Werner Fassbinder in „Enfant Terrible“ ein Denkmal. Die bewusst schmuddelige Produktion hätte dem 1982 verstorbenen Regisseur gefallen.

Sein „Enfant Terrible“ ist ein schmuddeliger Film, der keine Heiligenverehrung betreibt, sondern sich in Höhen und Tiefen des Genies kompromisslos hinein begibt. Gedreht wurde ganz unnaturalistisch in einer stilisierten Studiokulisse. Denn schließlich kam auch Fassbinder von der Bühne zum Kino.

Im Münchner Antitheater 1967 beginnt auch der Film. Hier formt sich der Clan, mit dem RWF in Zukunft seine Filme drehen wird: Kurt Raab (Hary Prinz), Peer Raben (Markus Hering), Harry Baer (Felix Hellmann), Ulli Lommel (Lucas Gregorowicz), als Pseudonymcharaktere Hanna Schygulla (Frida-Lovisa Hamann) und Ingrid Caven (wieder einmal Bombe: Katja Riemann). Für sie werden Arbeit und Leben an der Seite des Genies radikal miteinander verschmelzen.

In einer forcierten Stationendramaturgie begibt sich der Film durch das filmische Werk Fassbinders von „Katzelmacher“ über „Ein Jahr mit 13 Monden“ bis zu „Querelle“. Roehler zeigt den Berserker bei der Arbeit am Set, der sich und seine Schauspieler immer an die Grenzen treibt. Fassbinder ist nicht nur ein Choleriker, sondern auch ein versierter Manipulator, der sein Ensemble mit sadistischer Finesse zu Hochleistungen anstachelt.