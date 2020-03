Klassiker in neuem Gewand :  Jane Austen für die Gegenwart

Klassiker in neuem Gewand

Pittoreske Optik in angenehmen Farben: Mia Goth (l.) als Harriet Smith und Anya Taylor-Joy als Emma Woodhouse. Foto: dpa/-

Sympathische Neuverfilmung: „Emma“ bleibt auch im neuen Jahrtausend zeitgemäß.

(dpa) Bevor Jane Austen im Jahr 1815 ihren Klassiker „Emma“ veröffentlichte, soll die britische Schriftstellerin gesagt haben: „Ich werde eine Heldin erschaffen, die niemand außer mir besonders mögen wird.“ Doch mehr als 200 Jahre später erfreut sich Austens Emma immer noch großer Beliebtheit. Davon zeugen zahlreiche Theaterstücke und TV-Produktionen, eine US-Komödie mit Gwyneth Paltrow in der Titelrolle, die indische Adaption „Aisha“ – und jetzt ein neuer Kinofilm.

Regisseurin Autumn de Wilde, die sich zuvor mit Musikvideos und Konzertfilmen einen Namen gemacht hat, gibt mit der peppigen Leinwandadaption von „Emma“ ihr Kinodebüt. Die noch ziemlich unbekannte Anya Taylor-Joy spielt die privilegierte Titelheldin Emma Woodhouse. Emma ist reich, klug, hübsch und unverheiratet – letzteres mit der Selbstverständlichkeit eines männlichen Junggesellen. Entgegen damaliger gesellschaftlicher Normen hat sie keine Absichten zu heiraten. Viel lieber kümmert sich Emma um das Liebesleben ihrer Bekanntschaften im Dorf Highbury. Sie ist überzeugt, ihrer Gouvernante (Gemma Whelan) zu einer glücklichen Ehe verholfen zu haben, und hält sich für begabt in Beziehungsdingen.

Wer in Highbury wirklich romantische Gefühle für wen hat, entgeht Titelheldin Emma übrigens ganz und gar bei ihren Bemühungen. Und so sorgt sie in ihrem Umfeld eher für Frust als für Liebesglück und wird deshalb auch selbst immer unglücklicher. Dass sie nicht nur Verehrer hat, sondern auch eigene romantische Gefühle für jemanden aus dem Dorf entdeckt, macht die Sache nur noch komplizierter.