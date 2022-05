„Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ : Road Trip mit Hund

„Dog – das Glück hat vier Pfoten“ ist wohl Channing Tatums persönlichster Film. Der Hollywoodstar und Hundeliebhaber hat sich mit seinem Regiedebüt einen Herzenswunsch erfüllt.

Bei einem Angriff wurde die Hündin schwer verletzt und ist seitdem traumatisiert. Ihr Hundeführer nimmt sich das Leben, weil er mit seinen Kriegserlebnissen nicht mehr klarkommt. Briggs fällt die Aufgabe zu, das unberechenbare Tier quer durchs Land zur Beerdigung ihres Herrchens zu fahren. Danach – so hat es die Armee beschlossen – soll Lulu eingeschläfert werden. Denn niemand traut sich den Umgang mit ihr zu. Sie gilt als bissig und gefährlich, weil sie schon beim geringsten Reiz ausrasten kann. Briggs sieht darin für sich die Chance nach einer Verwundung wieder in den aktiven Dienst zurückkehren zu können.

So ernst das Thema ist, das der Hollywoodstar für seine erste Regiearbeit gewählt hat, so unterhaltsam setzt er es um. Auch Briggs hat Dämonen, die er erfolgreich verdrängt, bis er durch die vierbeinige Begleiterin einen anderen Blick auf seine Entscheidungen bekommt. Tatum bleibt bei diesem Road Trip immer nah an Mann und Hund, wird selbst in den lustigen Szenen nie klamaukig. Der Schauspieler zeigt nebenbei, was eine Traumatisierung durch Kriegseinsätze für Mensch und Tier bedeuten kann. Gleichzeitig wird deutlich, wie wenig Verantwortung die US-Armee für ihre Vierbeiner übernimmt, die Soldaten über Jahre in Krisengebiete begleiten.