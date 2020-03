Filmemacherin Haifaa Al Mansour : Weibliche Politik in Saudi-Arabien

Großartig: Eine stille Ärztin kandidiert unfreiwillig für den Gemeinderat.

Maryam ist in dieser Klinik Ärztin, und auch sie stapft täglich durch Matsch zu ihrem Arbeitsplatz. Auf einer Wahlkampfparty, bei der sie für ihre Kandidatur zum örtlichen Gemeinderat wirbt, schildert sie den Gästen das Problem: Was, wenn es das eigene Kind wäre?

Die Lösung liegt auf der Hand, und alles könnte ganz einfach sein. Denn in der Gemeinde fehlt es weder an Geld noch an Ressourcen. Doch Maryam ist eine Frau. Die Menschen in ihrer patriarchalischen Heimat Saudi-Arabien sind es nicht gewohnt, eine weibliche Stimme zu hören. Schon ihr Job als Ärztin wirkt auf viele als Affront.