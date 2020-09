Komödie mit Keira Knightley : Kampf gegen das Patriarchat

Keira Knightley (l.) und Jessie Buckley in „Die Misswahl“. Foto: dpa/-

Die Komödie „Die Misswahl“ erzählt von einer Gruppe von Aktivistinnen, die gegen einen Schönheitswettbewerb in London protestiert. Die Produktion basiert auf wahren Ereignisse im Jahr 1970.

(dpa) Ein Eklat vor rund 100 Millionen Fernsehzuschauern, die Geburtsstunde einer Frauenbewegung und eine Gewinnerin, mit der niemand gerechnet hatte – der „Miss World“-Wettbewerb 1970 in London schrieb in mehrfacher Hinsicht Geschichte. Und er lieferte die Vorlage für den Film „Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution“ von Regisseurin Philippa Lowthorpe („The Crown“). Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw und Jessie Buckley spielen die Hauptrollen in der britischen Komödie über die turbulenten Ereignisse vor 50 Jahren.