„Die Croods – Alles auf Anfang“: : Höhlenfamilie sucht Heim

Keine Angst vor Fußgeruch? Vor psychedelischen Farbbomben? Der überdrehte Steinzeitspaß ohne Altersbeschränkung ist das Richtige für kühlende Kinobesuche an heißen Tagen.

Schließlich hat dieser, nur mit einem Fell bekleidete, wertkonservative Protagonist („neu ist immer schlecht“) nicht nur ein recht eigenes Verhältnis zur Körperhygiene – nein, er will auch partout an der hübschen, wenn auch olfaktorisch durchaus belastenden Tradition festhalten, dass sich die Croods allabendlich zum Schlafen übereinanderlegen. Gestapelt wie ein Haufen Pfannkuchen.

„Die Croods – Alles auf Anfang“: Das fühlt sich an wie der kalte Sprung in einen völlig überhitzten, lärmbeschallten Farbtopf. Zumal für coronabedingt kaum noch an Leinwände und überpotente Lautsprecher gewöhnte Augen und Ohren. Und doch: Joel Crawford (der für den 95-Minüter erstmalig auf einem Kinofilmregiestuhl Platz nehmen durfte) gelingt ein formidabler, mal an die „Familie Feuerstein“, mal an „Ice Age“, mal an Al Bundy erinnernder Sommerspaß.