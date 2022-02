„Die Ballade von der weißen Kuh“ : Richter mit schlechtem Gewissen

HANDOUT - 10.10.2020, ---: Maryam Moghadam (l) als Mina und Pouria Rahimi Sam als Babak's Bruder in einer Szene des Films «Ballade von der weißen Kuh» (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 03.02.2022 in die deutschen Kinos. (zu dpa-Kinostarts) Foto: Armin Jafari/Weltkino Filmverleih/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Armin Jafari

Ein Mann wurde irrtümlich zum Tode verurteilt. Seine Witwe möchte, dass sich der Richter dafür entschuldigt. „Die Ballade von der weißen Kuh“ ist ein Drama um Schuld und Sühne.

Weiterleiten Drucken Von Martin Schwickert

„Jedenfalls ist uns da ein Irrtum unterlaufen, und das tut uns sehr leid. Das Gericht übernimmt dafür die volle Verantwortung“, sagt der Justizbeamte. Vor ihm sitzt Mina (Maryam Moghaddam). Ihr Ehemann wurde vor einem Jahr von einem iranischen Gericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Nun hat der tatsächliche Mörder ein Geständnis abgelegt. Auf solche Fälle ist der dortige Justizapparat, der Jahr für Jahr hunderte Todesurteile vollstrecken lässt, vorbereitet. Den Hinterbliebenen steht eine genau bezifferte „Entschädigung für einen erwachsenen Mann“ zu. Es sei klar, dass niemand den Ehemann ersetzen könne, sagt der Beamte und fügt hinzu: „Aber sicher ist, dass es Gottes Wille war“.

Auch im mörderischen Irrtum glaubt sich das fundamentalistische Regime durch Gott legitimiert. Aber die Witwe will sich mit dem in Aussicht gestellten Blutgeld nicht zufrieden geben. Sie verlangt eine persönliche Entschuldigung der am Fehlurteil beteiligten Richter. Ihre Forderung läuft bei der Behördenbürokratie jedoch ins Leere.

Eines Tages steht Reza (Alireza Sanifar) vor der Tür. Er sei ein Freund des Verstorbenen, habe von dessen Tod gehört und wolle Mina das Geld, das er ihrem Mann schulde, zurückzahlen. Wie ein Engel tritt Reza in Minas Leben ein, die sich als Fließbandarbeiterin in einer Milchfabrik mit ihrer neunjährigen, gehörlosen Tochter mehr schlecht als recht durchschlägt. Der fremde Mann stellt nicht nur einen großzügigen Scheck aus, sondern vermietet der Witwe eine Wohnung weit unter Wert, als Mina wegen seines nicht verwandtschaftlichen Herrenbesuches fristlos gekündigt wird. Was sie nicht ahnt: Reza ist einer der Richter, die ihren Mann zum Tode verurteilt haben. Die Schuld zehrt sichtbar schwer an seiner Seele, aber er traut sich nicht Mina die Wahrheit zu sagen.

In „Die Ballade von der weißen Kuh“, der im letzten Jahr im Wettbewerb der Berlinale lief, entwerfen Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha ein Schuld- und Sühne-Drama, das die seelischen Folgen der Todesstrafe in der iranischen Gesellschaft mit nüchterner Empathie genau beschreibt. Mit der Hinrichtung verliert Mina nicht nur den Ehemann, sondern auch ihren gesellschaftlichen Status. Als alleinstehende Frau mit Kind gilt sie beim Wohnungsmakler als nicht vermittelbar, hat auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen und ist den aufdringlichen Avancen ihres Schwagers ausgesetzt. Dennoch wird sie im Film nicht als wehrloses Opfer vorgeführt, sondern als Frau, die in der systematischen patriarchalen Unterdrückung eine starke Resilienz entwickelt.

Der sühnewillige Richter hingegen scheint an den übermächtigen Schuldgefühlen zu zerbrechen, auch wenn er die freundschaftliche Annäherung zu Mina sucht.

Dass aus der Täter-Opfer-Beziehung kein Happy-End entstehen kann, ist frühzeitig klar, dennoch vermeiden Moghaddam und Sanaeeha große dramatische Gesten und halten die Kamera auf halbnaher Distanz. Ihr Film setzt vornehmlich auf die Kraft der schauspielerischen Leistung von Maryam Moghaddam und Alireza Sanifar, die ihren Figuren eine berührende Tiefe verleihen.