Geheimdienst-Thriller : Die Einsamkeit der Agentin

Diane Kruger spielt die Hauptrolle in dem Thriller „Die Agentin“. Der Film bietet die weibliche Perspektive auf den Berufsstand.

Fernab von allem James-Bond-Glamour legt der israelische Regisseur Yuval Adler seinen Spionagethriller „Die Agentin“ an. Kein omnipotenter Alleskönner im Smoking mit einem handgerührten Wodka-Martini in der Hand steht im Zentrum des Filmes, sondern eine Frau, die eher zufällig im Geheimdienstmilieu landet.

Mal hier, mal dort hat Rachel (Diane Kruger) gelebt, bevor sie in Israel – dem Heimatland ihrer früh verstorbenen Mutter – Fuß fasste. Gerade aufgrund ihrer fehlenden familiären und freundschaftlichen Bindungen kommt die vereinsamte Kosmopolitin ins Visier des israelischen Geheimdienstes. Der in Leipzig lebende britische Jude Thomas Hirsch (Martin „Hobbit“ Freeman) wird vom Mossad beauftragt die junge Frau als Agentin anzuwerben. Rachel sieht in dem Jobangebot eine Chance ihrem dahin driftenden Dasein einen Sinn zu geben und willigt ein, getarnt als Englisch-Lehrerin in den Iran zu reisen.