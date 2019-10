50 Jahre nach Erscheinen des Romans : Pflichtbewusste Klassikerverfilmung

Die Kinofassung der „Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz bleibt allzu nah an der Vorlage. Das ist schade.

„Deutschstunde“ von Siegfried Lenz gilt als eines der wichtigsten literarischen Werke der alten Bundesrepublik und gehört auch heute noch zur Schullektüre. Mit seinem Roman begab sich Lenz gezielt an die Peripherie des Landes und erzählte vor der Kulisse eines nordfriesischen Küstendorfes von der Freundschaft eines Polizisten und eines Malers, die an den politischen Verhältnissen im Dritten Reich zerbricht. Zwischen den beiden Männern steht ein elfjähriger Junge, aus dessen Perspektive die Geschichte retrospektiv erzählt wird. Schon bei seinem Erscheinen im Jahre 1968 wurde der Roman einerseits als Weltliteratur gefeiert, andererseits die allzu zaghafte Art kritisiert, in der sich Lenz moralisch, aber nicht politisch mit der NS-Vergangenheit auseinandersetze. Die Erstveröffentlichung fiel in die Zeit der Studentenrevolte, die sich eine unnachgiebige Abrechnung mit dem Faschismus auf die Fahnen geschrieben hatte.

Vor fünf Jahren geriet der Roman erneut in die Diskussion. Überaus deutlich hatte Lenz die Figur des verfolgten Künstlers Nansen an den Maler Emil Nolde angelehnt, dessen Werke von den Nazis in großer Zahl als „entartete Kunst“ konfisziert wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich Nolde als verfolgter Künstler in Szene gesetzt, und auch nach seinem Tod haben die Nachlassverwalter diese Erzählung aufrecht erhalten. Erst die Öffnung der Archive 2014 und die diesjährige Ausstellung im Hamburger Bahnhof brachten die Wahrheit ans Licht: Nolde war ein bekennender Nationalsozialist und glühender Antisemit, der sich immer wieder dem Regime anzubiedern versuchte. Damit geriet auch die „Deutschstunde“ in die Diskussion, denn auch wenn es sich bei dem Roman um ein fiktionales Werk handelt, hat er im kulturellen Diskurs Noldes selbstinszenierte Legendenbildung entscheidend befördert.