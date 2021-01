„Der weiße Tiger“ : Satire auf die indische Klassengesellschaft

Charmante Sozialkritik: Die Verfilmung des Welt-Bestsellers von Aravind Adiga zeigt bei Netflix ein Bild des gegenwärtigen Indien.

Bunte Saris, Glitzertempel, Räucherstäbchen und Elefanten sucht man hier vergebens – „Der weiße Tiger“ entführt in das wahre Indien , das heutige Indien, in dem die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander klafft denn je. Auch wenn es offiziell kein Kastensystem mehr geben mag – der Unterschied zwischen „Männern mit dickem Bauch und Männern mit dünnen Bauch“ könnte kaum größer sein.

Der Ich-Erzähler Balram (Adarsh Gourav) führt in sarkastischem Ton aus dem Off durch seine Geschichte. Es ist die Story eines Aufstiegs – von einem kleinen Dorf, in dem er mit seiner Familie von einem ärmlichen Teeladen lebt, bis in das Silicon Valley Indiens, Bangalore, wo er es als Geschäftsmann offensichtlich zu etwas gebracht hat. Dass es auf dem Weg einige Hürden zu überwinden gilt, teils mit kriminellen Mitteln, scheint hier eher der Normalfall als die Ausnahme zu sein.

Schon früh nimmt sich Balram vor, es zu etwas zu bringen, aus dem Hühnerkäfig zu entkommen, dem Sklavendasein zu entfliehen. Er ist einer der seltenen „Weißen Tiger“, ein Schlauer aus einer niedrigen Kaste, der seine scheinbar vorgezeichnete Bahn hinter sich lässt. In der Rückschau erzählt er in einer Email an den chinesischen Ministerpräsidenten sein Leben und wie er es geschafft hat, in einer Gesellschaft, die von Korruption, Ungerechtigkeit, Missgunst und Brutalität geprägt ist, aufzusteigen – teilweise, in dem er die gleichen Methoden anwendet. Regisseur Ramin Bahrain gelingt es, die Sprache des Buches, den skurrilen Witz, die Spannung und das Tempo gut in Bilder zu übersetzen.