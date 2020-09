„Drei Tage und ein Leben“ : Ein Kind wird zum Täter

„Drei Tage und ein Leben“ ist die packende und großartig besetzte Verfilmung des Bestsellers von Pierre Lemaitre. Der Film geht weit über das übliche Thrillerschema hinaus.

Alles wirkt idyllisch am Anfang dieses Films. Aber wie in den meisten Kriminaldramen geht es auch in „Drei Tage und ein Leben“ zu: Der Schein trügt. Der Morgen ist frisch, kühl und unverbraucht, als der zwölfjährige Antoine (Jeremy Senez) vor die Tür tritt. Seine Mutter (Sandrine Bonnaire) ist noch im Dunkeln zur Arbeit aufgebrochen. Jetzt scheinen die ersten Wintersonnenstrahlen auf die grauen Häuser, die sich in dem Ardennen-Dorf beschaulich entlang gewundener Straße aufreihen.

Gegenüber kommt Émilie mit ihrem sechsjährigen Bruder Rémi aus dem Haus. Antoine ist schwer verliebt in das etwas ältere Nachbarmädchen. Seine Augen funkeln vor Bewunderung, wenn er am Bahnübergang zu ihr aufsieht. Sehnsüchtig schaut er ihr nach, als sie in die andere Richtung abbiegt und er mit Rémi in den nahe gelegenen Wald aufbricht. Hier hat Antoine eine geheime Hütte gebaut, die er morgen seiner Liebsten zeigen will. Aber schon am Abend sind alle Illusionen zerstört.

Info Die Romanvorlage schrieb Pierre Lemaitre Buch Der Roman „Drei Tage und ein Leben“ erschien 2017 auf Deutsch. Geschrieben hat ihn der 69 Jahre alte Franzose Pierre Lemaitre. Auszeichnung In seiner Heimat wurde Lemaitre mit dem wichtigsten Literaturpreis geehrt, dem Prix Goncourt.

Antoine hat Émilie mit einem älteren Jungen knutschend auf der Parkbank beobachtet. Aus Wut zerlegt er am nächsten Tag die Hütte im Wald. Als der kleine Rémi dazu kommen will, wirft Antoine im Affekt mit einem Stück Ast nach ihm. Der Junge fällt mit dem Kopf auf einen Stein und ist sofort tot. Erst will Antoine Hilfe holen. Aber dann überlegt er es sich von Panik getrieben anders, schleppt den leblosen Körper weg und lässt ihn in einer Felsspalte verschwinden.

Am Abend ist das ganze Dorf in Aufruhr. Die Polizei befürchtet ein Sexualdelikt. Sogar Rémis Vater gerät unter Verdacht und ein polnische Metzger aus dem Nachbarort wird verhaftet. Eine groß angelegte Suchaktion bleibt ohne Ergebnis. In der folgenden Nacht fegt der Jahrhundertsturm „Lothar“ durch die Ardennen und zerstört weite Teile des Ortes und das ganze Waldgebiet. Unter den Trümmern des Sturmes wird auch Antoines Geheimnis begraben, der nicht den Mut zum Geständnis aufbringt.

15 Jahre später kehrt er als angehender Mediziner in sein Heimatdorf zurück, in dem die Wunden vom ungeklärtem Verschwinden des Kindes noch immer nicht verheilt sind. Ein Holzunternehmen beginnt im Wald mit der Beseitigung der Sturmschäden und durch die Aufräumarbeiten droht auch Antoines Geheimnis ans Licht zu kommen.

Mit „Drei Tage und ein Leben“ bringt der französische Regisseur Nicolas Boukhrief den gleichnamigen Bestseller-Roman von Pierre Lemaitre auf die Leinwand. Der Autor hat das Drehbuch selbst verfasst und die dramatische Dichte der Vorlage erfolgreich ins Kinoformat übersetzt. Schon in den ersten Filmminuten, wenn die Kamera Antoine und seinen Freunden durch den kleinen Ort folgt, wird die atmosphärische Intensität und subjektive Sichtweise spürbar, mit welcher der Film dem Jungen in seinem Schuld-Dilemma beisteht.

Die Wut, die aus der Enttäuschung einer unschuldigen Kinderliebe entsteht, setzt hier eine Handlungskette frei, deren Auswirkungen die Betroffenen noch bis zum Lebensende verfolgen werden. Dadurch, dass hier ein Kind zum Täter wird und das Geheimnis tief in der eigenen Seele vergräbt, erörtert der Film seine komplexen Schuldfragen in einem moralischen Niemandsland, das ist das Spannende.

Auch später als junger Mann durchläuft Antoine keine reinigende Katharsis, sondern sucht nach eigenen Wegen zur Wiedergutmachung. Ein spannendes, höchst differenziertes Schuld-Sühne-Drama, das den dörflichen Mikrokosmos in seiner heimatlichen Vertrautheit wie klaustrophobischen Enge ausleuchtet und bis in die kleinste Nebenrolle hinein durch ein hervorragendes Ensemble überzeugt.