„Dear Evan Hansen“ : Singen hilft hier auch nicht mehr

Ein Broadway-Musical liefert die Vorlage: „Dear Evan Hansen“ könnte ein toller Film über jugendliche Einsamkeit und Selbstzweifel sein. Die große Leinwand vermag diese Geschichte jedoch nicht zu füllen.

Nicht jedes erfolgreiche Broadway-Musical ist für die große Leinwand geeignet. Was auf der Bühne als mitreißendes, musikalisches Live-Event funktioniert, kann unter dem Vergrößerungsglas eine Kinoadaption kläglich scheitern. Hierfür bietet die Verfilmung des Singspiels „Dear Evan Hansen”, das 2016 am Broadway seine Premiere feierte und mit sieben Tonys ausgezeichnet wurde, nun das beste Beispiel.

Erzählt wird die Geschichte des 17-jährigen Evan (Ben Platt), der an Depressionen und Angststörungen leidet, den Schulalltag nur mit Hilfe von Psychopharmaka übersteht und aus therapeutischen Gründen Briefe an sich selbst schreiben soll. Einer dieser Briefe gerät in die Hände eines Mitschülers, der Selbstmord begeht. Die Eltern des Jungen glauben darin den Abschiedsbrief an den ihnen bisher unbekannten Freund zu sehen.