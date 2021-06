„Dancing Queens“ bei Netflix : Den Sorgen einfach davontanzen

Der Film „Dancing Queens“ ist ein Wolhlfühl-Movie mit platter Handlung. Eine Entdeckung ist jedoch seine Hauptdarstellerin: Molly Nutley dürfte ihr Ticket nach Hollywood bereits gelöst haben.

Hilfe kommt in Person der patenten Großmutter, die Dylan zu einem Casting für eine internationale Tanz-Company in die Stadt schickt. Zwar hat die Oma sich mit dem Termin um einen Monat vertan, aber dafür fällt der Enkelin ein Putzjob in einem Drag-Queen-Club zu. Dort wird natürlich auch getanzt, und Dylan könnte mit ihrem Talent die Show und das finanziell angeschlagene Etablissement retten. Da gibt es nur ein Problem: Auf der Bühne stehen nur Männer, die sich als Frauen verkleiden – und Dylan ist ja schon eine. Und so schleicht sie sich mit abgebundener Brust und verstellter Stimme in das Ensemble ein.