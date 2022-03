„Cyrano“ : Peter Dinklage in Höchstform

Haley Bennett mit Peter Dinklage in „Cyrano“. Foto: dpa/Peter Mountain

Ist das der beste „Cyrano“, den das Kino je erlebt hat? Peter Dinklage aus „Game of Thrones“ brilliert in der Neuverfilmung des klassischen Stoffs.

Er hat den Mut, zehn Angreifer mit dem Degen in die Flucht zu schlagen, aber er schafft es nicht, der Liebe seines Lebens seine wahren Gefühle zu gestehen: Cyrano de Bergerac gehört zu den beliebtesten, tragischen Romantikern der Theater- und Filmgeschichte. Edmond Rostands Bühnenstück aus dem Jahre 1897 hat schon einige Adaptionen im Kino erlebt. José Ferrer gewann in der Rolle 1950 den Oscar, Gerard Depardieu setzte 1990 als Verse schmiedender Edelmann neue Maßstäbe, Steve Martin lieferte in „Roxane“ (1987) eine modernisierte Version.

Nun legt der britische Regisseur Joe Wright nach und transformiert das Theaterstück auf der Leinwand in ein Musical. Peter Dinklage („Game of Thrones“) übernimmt die Titelrolle und verleiht der Figur ein weitaus größeres tragisches Gewicht. Im Originaltext ist es die überlange Nase, die den romantischen Helden davon abhält, der schönen Roxane seine Liebe zu offenbaren. In „Cyrano“ sind die amourösen Minderwertigkeitskomplexe weitaus glaubwürdiger in der kleinwüchsigen Körperstatur des heimlichen Verehrers begründet. Was Dinklage aus dieser Rolle macht, ist phänomenal.

Als versierter Poet, der auf der Bühne einen selbstgefälligen Theaterstar herausfordert und verbal zur Strecke bringt, strotzt sein Cyrano genauso vor Selbstbewusstsein, wie als Degen-Kämpfer und Soldat. Aber wenn es um Herzensangelegenheiten geht, ist er Romantiker und Realist zugleich. So lässt sich Cyrano auf einen schmerzhaften Deal ein: Mit seinen kunstvoll formulierten Liebesversen verhilft er den schmucken Rekruten Christian (Kelvin Harrison Jr.), in den sich Roxane (Haley Bennett) verliebt hat, zur notwendige Eloquenz, während dieser Cyranos gefühlvolle Worte mit seinem guten Aussehen untermalt. Der komplett in Versmaß formulierte Originaltext wird in Wrights Musical-Adaption zugunsten dramatischer Gesangseinlagen geopfert.

Das schmerzt am Anfang ein wenig, zahlt sich aber zunehmend aus, weil sich im Gesang noch einmal besser schmachten lässt als in nackter Lyrik. Hinzu kommt Wrights inszenatorisches Vermögen, mit dem er stets das Theatrale mit dem Cineastischen zu verbinden versteht.

Wie schon in der Austen-Verfilmung „Stolz und Vorurteil“ und der Tolstoi-Adaption „Anna Karenina“ gelingt es Wright auch hier die unterdrückten Emotionen seiner Figuren durch eine äußerst sinnliche Visualisierung zu spiegeln. Große Gefühle erfordern große Kinobilder und an denen mangelt es in „Cyrano“ nicht. Die Tanzchoreografien vor der Kulisse eines alten sizilianischen Bergdorfes mit zahlreichen Panoramablicken sind eine echte Augenweide. Die Kriegsszenen in zerklüfteten Höhlenlandschaften ein veritables Höllengemälde. Das tröstet auch über gelegentliche dramaturgische Längen souverän hinweg.

Im Reigen der Rostand-Verfilmungen, die bisher vorrangig den komödiantischen Zugang betonten, sichert sich Wrights „Cyrano“ mit seinem melancholischen und zugleich hochemotionalen Konzept einen eigenen Platz im filmischen Gedächtnis.