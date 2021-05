„Cruella“ : Disneys widerspenstigste Heldin

Emma Stone merkt man die Lust an ihrer Rolle an. Foto: AP/Laurie Sparham

Die Figur Cruella De Vil aus „101 Dalmatiner“ bekommt nun einen eigenen Film.

Als Nemesis im Disney-Klassiker „101 Dalmatiner“ trägt Cruella De Vil die teuflische Grausamkeit schon in ihrem englisch-italienischen Namen. Glenn Close spielte in der Live-Action-Version von 1996 die Schurkin als abgrundtief böse Welpenkillerin. Aus dem Pelz der süßen Dalmatiner-Babys wollte sich die fiese Modedesignerin einen Mantel nähen. „Wer macht so was?“, fragte sich damals empört eine ganze Kindergeneration und bekommt 25 Jahre später eine Antwort. Denn mit „Cruella“ widmet Disney nun der legendären Bösewicht-Figur einen eigenen, groß angelegten Kinofilm, der in Deutschland jedoch pandemiebedingt vorerst nur auf der hauseigenen Streaming-Plattform zu sehen ist.