„Coup“ : Ein Bankraub, der vorerst glückt

Rüdi (Daniel Michel) plant einen Bankraub ohne Pistole, dafür mit Nummernkonto. Foto: verleih/imFilm

Mehr als zwei Millionen D-Mark ergaunerte ein 22-Jähriger 1988 und setzte sich damit nach Australien ab. Der Spielfilm zum Kriminalfall zeigt nun neuerlich: Geld allein macht nicht glücklich.

Das Leben schreibt oft die besten und skurrilsten Geschichten. Hätte sich ein Autor die von Rüdi ausgedacht, ihm wäre auf jeden Fall überbordende Fantasie bescheinigt worden. Sven O. Hill macht daraus sein unterhaltsames Spielfilmdebüt „Coup“.

Hamburg in den 1980ern. Rüdi (Daniel Michel) lebt in zwei Welten. Tagsüber arbeitet er in einer Bank, nach Feierabend hängt er mit seinen Rockerkumpels ab. Blöd nur, dass er in der Clique immer der Schlipsträger ist, während die Kollegen im Büro über ihn die Nase rümpfen, wenn er mal wieder nach durchzechter Nacht mit einer Fahne am Schreibtisch sitzt. Trotzdem macht der 22-Jährige Karriere, wird zum Experten für Geldanlagen.

Als seine Freundin (Paula Kalenberg) den gemeinsamen Sohn zur Welt bringt, ist Rüdis Welt eigentlich perfekt. Hätte Kumpel Tobi (Tomasz Robak) nicht die entscheidende Frage gestellt: „Sach ma, hast du eigentlich noch Bock zu arbeiten?“

Rüdi muss nicht lange überlegen, wie die Antwort darauf lautet. In ihm reift der Entschluss, seinem jungen Leben eine neue Wendung zu geben. Gemeinsam mit Tobi plant er, seinen Arbeitgeber um einige Millionen zu erleichtern – und das nicht klassisch mit einem Überfall, sondern einem echten Coup. Als Spezialist für Anlagen hat Rüdi eine Sicherheitslücke entdeckt, die es ihm möglich macht, unbemerkt ein anständiges Sümmchen auf ein Nummernkonto in Luxemburg zu transferieren und sich danach gemeinsam mit Tobi nach Australien abzusetzen. Zu dumm, dass er seine Freundin nicht in die Planung eingeweiht hat.

Rüdis Geschichte basiert auf einem Millionenbetrug, der sich 1988 ereignet hat. Eher zufällig stieß Sven O. Hill auf die Story und lernte deren Protagonisten kennen. Sein Film basiert auf Interviews, die Hill mit dem ehemaligen Banker führte. Darin erzählt der im schönsten norddeutschen Dialekt, wie das alles so kam und warum der Skandal trotzdem nie an die Öffentlichkeit drang.

Dem Düsseldorfer Regisseur und Kameramann gelingt in der Umsetzung das Kunststück, gleich mehrere Genres frech zu mixen. Eine Handlung, die in den 80er-Jahren spielt, kann das Budget in Sachen Requisite schnell sprengen. Deshalb greift Hill auf Animationen von Xaver Böhm zurück, die er immer dann in die Spielszenen einstreut, wenn es etwa um Rüdis Kindheit geht oder die Flucht nach Sydney. Den dokumentarischen Touch liefern die Originalinterviews, die er als Erzählstrang über die Handlung legt. Dabei inszeniert er mit leichter Hand und Sinn für Situationskomik. Man fühlt sich als Zuschauer an Aki Kaurismäki erinnert, wenn Hill seine Rockerg-Gang wie ein Stillleben nach einem Saufgelage um einen viel zu kleinen Billardtisch drapiert, während Rüdi in aller Ruhe seinen Anzug anzieht, die Krawatte richtet und zur Arbeit geht. Oder wenn eine Bankerin den drei Gestalten, die bei ihr ein Nummernkonto eröffnen wollen vorschlägt, es doch bei jemandem zu versuchen, der ihre Geldanlage „sagen wir mal etwas breiter streut“.