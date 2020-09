„Corpus Christi“ : Der Rowdy in der Soutane

In „Corpus Christi“ mischt ein falscher Priester die Kirche auf. In Polen sorgte das Drama für einige Furore. Und wurde mit Preisen überhäuft.

Hauptfigur Daniel ist ein „falscher“ Priester und keiner von den Würdenträgern, die wie in dem breit diskutierten Erfolgsfilm „Klerus“ (2018) von Wojciech Smarzowski alkoholsüchtig sind oder Kinder missbrauchen. Im Gegenteil: Daniel versieht seinen „Dienst“ unorthodox und verantwortungsvoll, nah an denen, die seinen Zuspruch und Trost brauchen.

Wer, so fragt der Film, darf im Namen Gottes sprechen? Die Vertreter der tradierten, aber in der Kritik stehenden Kirche? Oder auch derjenige, der zwar ohne entsprechende Ausbildung ist, aber sich dennoch berufen fühlt, durch Worte und Gesten Gutes zu tun?

Daniel ist 20 Jahre alt und sitzt zu Beginn des Films hinter Gittern. Warum, weiß man nicht genau, es könnte Rowdytum gewesen sein. Drinnen dient er dem charismatischen Gefängnispater als Messdiener, findet Gefallen an den Predigten und würde nach der Haft selbst gerne in ein Seminar eintreten. Doch Outlaws wie er haben keine Chance, Geistliche zu werden, wie es heißt. Als er zur Bewährung in ein ostpolnisches Provinznest geschickt wird, um in einem Sägewerk zu arbeiten, hat er ein gestohlenes Gewand bei sich. Er gibt sich als neuer Priester aus und tritt die Stelle des alten, plötzlich erkrankten Seelsorgers an.