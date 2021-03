„Cherry“ bei AppleTV+ : Blutrote Abwärtsspirale

Tom Holland spielt die Hauptrolle in dem Drogen-Drama „Cherry“. Obwohl alle Voraussetzungen stimmen, kann der Film nicht überzeugen.

Von Marion Meyer

Mit dem Überfall auf eine Bank beginnt der neue Film der Russo-Brüder. In „Cherry“ spricht Hauptdarsteller Tom Holland („Spider-Man“) direkt mit dem Zuschauer, erklärt ihm seine Motivation während des Raubzugs, macht ihn zum Komplizen. Aber das ist nicht das einzige, was in diesem neuen Drama auf Apple TV+ irritiert.

In sechs epischen Kapiteln breiten die Brüder Anthony und Joe Russo, sonst bekannt für actionreiche Blockbuster aus dem Marvel-Universum („Avengers“), diese Geschichte nach dem autobiografischen Roman von Nico Walker aus. Erzählen, wie es dazu kommt, dass Cherry eigentlich aus Liebeskummer in den Krieg zieht.

Denn seine High-School-Liebe Emily (Ciara Bravo) verschmäht ihn zunächst. So landet er als Sanitäter im Irak und kehrt tief traumatisiert zurück. Doch Emily, die auf ihn gewartet hat, kann ihn nicht vor sich selbst retten. Er flieht in Drogen, steigert sich von Oxy-Pillen bis zu Heroin und zieht Emily gleich mit hinein in den Sumpf.

Nun dominieren die Drogen das Leben der beiden. Um Geld dafür zu verschaffen, raubt Cherry Banken aus, auch mithilfe von Jugendfreunden. Und so unprofessionell und furchtlos, wie er da jedes Mal an einem anderen Schalter steht und die Scheine verlangt, wundert man sich, dass das so lange gut geht. Zu Hause kümmert er sich um Emily, setzt ihr liebevoll die Spritze, während ihr Heim und ihr Leben immer mehr verlottern. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis etwas schief läuft. Die Abwärtsspirale hat längst begonnen.

Irgendwie hat man bei dem Film immer das Gefühl, alles schon einmal gesehen zu haben – nur besser. Auch wenn sich die Russo-Brüder filmisch sehr viel Mühe geben – aufwendige Einstellungen, Drohnenflüge, Farbmalerei und ein paar zu viele Slow motions – bewegt die Geschichte nicht, bleibt oberflächlich, trotz der ganzen Tragik und der unterlegten Opernmusik. Die Kapitel fügen sich aneinander ohne wirklichen Höhepunkt. Das mag bei Superhelden-Filmen genügen, wo es mehr um Effekte und Action geht. Aber bei einem Drama, in dem über Emotionen etwas über den Zustand dieser Welt gesagt werden könnte, die sich nicht genug kümmert um solche traumatisierten Menschen, macht sich das Manko bemerkbar. Und auf zweieinviertel Stunden Laufzeit wird der leere Kern im Inneren des Films deutlich und zunehmend zäh spürbar.

Cherry verzweifelt, rammt sich die Drogenspritze im Auto sitzend immer wieder in den Oberschenkel, bis das Blut rot spritzt, so rot, wie die Titel der Kapitel unterlegt sind. Tom Holland versucht, schauspielerisch zu glänzen – vielleicht etwas zu sehr –, und kann aber den Zuschauer nicht wirklich für sich einnehmen. Vom Schüler entwickelt er sich zum Liebhaber zum Soldaten zum Junkie zum Bankräuber zum Knastbruder: Und auch wenn manche ihn schon als Oscar-Anwärter sahen – dafür hat es leider nicht gereicht.