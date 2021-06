„Chaos Walking“ : Jeder kann die Gedanken der Männer lesen

Der dystopische Film „Chaos Walking“ erzählt von einer Welt, in der nur Männer leben. Bald landetet dort ein Raumschiff mit weiblicher Besatzung.

Die Gedanken sind frei – von solch wohlklingenden Volkslied-Weisheiten können die Männer in der Neuen Welt des Jahres 2257 nur träumen. Als erste Siedlerwelle sind sie auf dem 64 Reisejahre entfernten Planeten gelandet, nachdem die Erde zunehmend unbewohnbar geworden war. Dort erwarteten sie frische Luft, Wasser, Wälder, ewiges Tageslicht, eine wenig gastfreundliche, einheimische Spezies und ein Phänomen, durch das ihr Leben grundlegend verändert wird. In der Atmosphäre der neuen Heimat werden alle Gedanken durch eine innere Stimme nach außen transportiert und teilweise auch visuell sichtbar gemacht. Betroffen sind ausschließlich Männer, die stets von einer Klangwolke der eigenen Denkströme umgeben sind.

Was wird aus einem Mann, wenn alle um ihn herum hören, was er denkt? Was macht diese totale Geheimnislosigkeit mit einer Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat es auf das Geschlechterverhältnis, wenn das Bewusstsein der Männer ein offenes Buch und die Gedanken der Frauen weiterhin versiegelt sind? Dieses futuristische Gedankenexperiment verfolgte Patrick Ness in seinem dreiteiligen Young-Adult-Roman „Chaos Walking“ (dt. Titel „New World“), der nun nach einer langwierigen Produktionsgeschichte unter der Regie von Doug Liman („Edge of Tomorrow“) ins Kino kommt.