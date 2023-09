Tops und Flops der Kritiker Filmfestspiele von Venedig bringen erste Oscar-Kandidaten hervor

Auch der Wettbewerbsfilm „Die Theorie von allem“ des deutschen Regisseurs Timm Kröger blieb im Gedächtnis. Viele lobten den ebenfalls in Schwarz-Weiß gehaltenen Thriller, der in den 1960er Jahren in einem Hotel in den Schweizer Alpen spielt, für seine besondere Bildgestaltung. Kröger orientiert sich am Film Noir, spielt mit Licht und Schatten und dramatischen Bildausschnitten. Er verwebt Verweise an Filmemacher wie Alfred Hitchcock und literarische Anspielungen in seinen Film. Warum das in Venedig gut ankam? Kröger sagte dazu der dpa: „Wir scheinen irgendwie zufällig in so eine kulturelle Nische zu treten.“ „Die Theorie von allem“ sei ein Film, „der zwischen Kunst und Unterhaltung changiert und in dieser Kino-Erinnerungsbrühe rührt“. Festivaldirektor Alberto Barbera habe es als „neue deutsche Mythologie“ beschrieben.