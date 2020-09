Trotz Corona : Spannung vor dem Filmfestival Venedig

Venedig Das am 2. September stattfindende Filmfest in Venedig ist das erste große Festival, das seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stattfindet. Vieles wird anders sein als bisher.

In Venedig beginnt am Mittwoch das erste große internationale Filmfestival in Corona-Zeiten, das nicht nur virtuell stattfindet. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings keine Fans am Roten Teppich, deutlich weniger Hollywood-Prominenz und Zuschauer in den Kinosälen. Eröffnet wird die 77. Ausgabe des Festivals mit dem außer Konkurrenz laufenden neapolitanischen Ehedrama "Lacci" von Daniele Luchetti.