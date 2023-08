Kulturveranstaltung Filmfestival Ludwigshafen rechnet mit rund 100.000 Besuchern

Das Filmfestival Ludwigshafen rechnet nach coronabedingten Einbußen für seine nächste Auflage mit so hohen Besucherzahlen wie vor der Pandemie. „Ich glaube angesichts des Vorverkaufs, dass wir an 2019 anknüpfen“, sagte Intendant Michael Kötz am Montag. Das Festival startet am Mittwoch (23. August). 2019 kamen rund 100 000 Menschen in die Zeltkinos und das Freiluftkino auf der Parkinsel im Rhein. Kötz kündigte zahlreiche prominente Gäste an, etwa Nastassja Kinski, Karoline Herfurth und Jan Josef Liefers. „Bis Festivalende am 10. September vergeht kein Tag ohne Prominenz aus der Filmbranche.“