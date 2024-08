Filmfest Locarno Ehrenpreis für Bollywood-Star Shah Rukh Khan

Etwa 8000 Besucher haben Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan („My Name is Khan“) am Samstagabend auf der Piazza Grande von Locarno frenetisch gefeiert. Dem 58 Jahre alten indischen Schauspieler und Produzenten wurde auf einer Gala unter dem Sternenzelt ein Ehrenpreis, ein „Pardo alla Carriera“, verliehen. Das 77. Internationale Filmfestival am schweizerischen Ufer des Lago Maggiore läuft noch bis kommenden Samstag (17.8.).