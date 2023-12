Weltpremiere in München Regisseur Verhoeven: Milli-Vanilli-Geschichte passt gut ins Heute

In Verhoevens Film geht es um das 1980er-Jahre Erfolgsduo Milli Vanilli - und den wohl größten Betrugsskandal in der Musikgeschichte. Als Anfang der 1990er Jahre bekannt wurde dass Robert „Rob“ Pilatus und Fabrice „Fab“ Morvan ihre Mega-Hits wie "Girl You Know It's True", "Baby Don't Forget My Number" oder "Girl I'm Gonna Miss You" nie selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein Aufschrei durch die Musikwelt.